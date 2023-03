Romina abandonó la casa de Gran Hermano y ya están los tres finalistas del reality de Telefe

lunes, 20 de marzo de 2023 00:06

Finalmente Gran Hermano (Telefe) ya tiene los 3 finalistas. Marcos, Julieta y Nacho competirán para alcanzar el gran premio del reality que se terminará el próximo lunes 27 de marzo a las 22.30 horas. En una jornada atravesada por la emoción, este domingo la casa despidió a una de sus participantes más queridas: Romina Uhrig.

La participante estuvo toda la jornada cabizbaja y su estado de ánimo se acentuó cuando Santiago del Moro anunció quién era la primera participante salvada por el público: Julieta Poggio. De esta forma ella y Nacho quedaron nominados para salir de la casa y la audiencia fue contundente con el resultado.

Con el 57,69 por ciento de los votos, Romina abandonó la casa y se llevó con ella a Caramelo, el perrito que adoptó en el reality. Al momento de despedirse se fundió en un fuerte abrazo con cada uno de los participantes de la casa con quienes formó una fuerte amistad.

Minutos antes ella y Nacho Castañares habían tenido la oportunidad de hablarle al público para convencerlos de acompañarla hasta el final del certamen. En el minuto que le dio la producción para hablarle a la gente, Romina expresó especialmente su agradecimiento primero a la familia por apoyarla y luego a los seguidores.

"Agradecer a toda la gente que me apoyó para estar acá, que me vienen apoyando y acompañando desde hace 5 meses. Si no fuera por la gente y su cariño no estaría acá. Tan cerca de la final", expresó Romina quien luego agregó: "ver ese video tremendo, muy agradecida con todos. Espero la decisión de la gente".

Por su parte, Nacho fue más específico y directamente apeló a la gente para que no lo vote y determine que no sea él quien tenga que abandonar el juego. "Me conocieron de todas mis formas, todo lo que hice fue de corazón", comenzó expresando para luego agregar: "conocieron a mi papá, a mi abuela... cosas que nunca me hubiera imaginado".

Luego pidió "contar con su apoyo" y confesó que no quería "que termine tan cerca del final". "A confiar que me quedo en la casa... es todo lo que más quiero.... fueron 9 placas y confío que ésta será la décima. Confío que las cosas pasan por algo", finalizó.