Amor de Familia: avance del capítulo de este lunes

lunes, 20 de marzo de 2023 00:00

Mucha incertidumbre, momentos dramáticos y la esperanza formarán parte esta semana de Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La historia de Filiz y Baris transita momentos muy intensos que sorprenderán a todos los seguidores con nuevas figuras en la trama y otros que dirán adiós.

En el capítulo de este lunes, Nihal hablará con el juez porque está convencida que el cuerpo que se enterró no es el de su esposo sino que se trata de otra persona. A tal conclusión llegará después de que en la morgue le dieran un diente de oro que tenía la víctima fatal, algo que no concuerda con la dentadura de Baris.

"¿Tiene un reporte del dentista?. Tal vez él lo tenía antes de casarse. Si estuvieron casados sólo 6 meses... contradice su propia declaración. Acá dice que su esposa identificó al hombre muerto. Además usted ya no tenía ninguna relación con él", le explicará el juez desconforme con la actitud de la mujer.

Más tarde, Nihal hablará con Selim exteriorizando el dolor de todo lo vivido. "Sabash nunca tuvo un diente de oro", le dirá al abogado quien tratará de justificar: "digamos que no. Puede ser que en la autopsia lo mezclaron con otro. Ese lugar parece el agujero de las cosas perdidas. Tienen un desastre".

"Claro que no, pero está bien", dirá ella quien se mostrará muy nerviosa y no podrá contener las lágrimas y la desesperación. "No puedo más. Me quiero morir", expresará ante él quien luego la contendrá.

Por otro lado, Tülay sentirá muchas ganas de adoptar al hijo de Zeynep y los Elibol apoyarán la idea de que de ella ese gran paso. "Tülay si quieres hablamos con ella. Si ustedes lo quieren, lo hablamos", le indicará Filiz ante la sorpresa de ella y Tufan que ya piensan en la posibilidad de cumplir el gran sueño de ser padres.

Más allá de todo esto, Filiz se enfrentará a un importante desafío: entrar a trabajar a un importante hotel. Allí hay una oferta laboral para ser asistente de la administradora del lugar pero la prueba será muy difícil. Es que la administradora no la ve como posible empleada y será el dueño el que intervendrá para que le de una oportunidad.

"¿Por qué no le das una oportunidad?. ¿Temes que pueda ocupar tu lugar?", le preguntará el dueño al teléfono al ver lo reticente que es esa mujer en la prueba laboral. "Espero que no estés pensando que le temo a una jovencita", señalará la mujer notoriamente molesta pero el dueño insistirá: "me recuerda a tí, dale una oportunidad... contrátala. En el peor de los casos perderás un día pero si tengo razón, habrás conseguido una asistente. Si no tienes miedo, habrás conseguido una asistente".