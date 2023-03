Sorpresa por tres exparticipantes de Gran Hermano que vuelven a entrar a la casa

lunes, 20 de marzo de 2023 00:27

"Espectacular". Con esa palabra, Santiago del Moro definió la decisión que tomó Gran Hermano (Telefe) para la gala de este lunes, después de que quedaran definidos los tres finalistas. Julieta, Marcos y Nacho se convirtieron en los competidores que ahora deberán sumar votos positivos y la decisión dependerá 100 por ciento del público.

Tras la eliminación de Romina Uhrig, el programa comienza a transitar la cuenta regresiva y en ese recorrido el programa decidió sumar a tres ex participantes para que "arrastren votos" y "sumen apoyos" para cada competidor. Con ese fin, ingresarán a la casa los jugadores que fueron los primeros eliminados, allá por octubre del 2022.

"Gran Hermano tomó la decisión de invitar esta semana, durante unos días", comenzó expresando Santiago del Moro y luego subrayó: "me parece espectacular la decisión que tomó Gran Hermano". "Entra Holder, Martina y Mora. Los primeros que se fueron de la casa, vuelven a entrar para hacer campaña. Eso será a partir de mañana", señaló.

De esta forma los jugadores que tuvieron la oportunidad de estar muy poco tiempo conviviendo, volverán al ruedo y lo harán para mostrar lo mejor de sí y así sumar adeptos para cada uno de los competidores.

La eliminada

Con el 57,69 por ciento de los votos, Romina abandonó la casa este domingo en la noche y se llevó con ella a Caramelo, el perrito que adoptó en el reality. Al momento de despedirse se fundió en un fuerte abrazo con cada uno de los participantes de la casa con quienes formó una fuerte amistad.

Minutos antes ella habían tenido la oportunidad de hablarle al público para convencerlos de acompañarla hasta el final del certamen. En el minuto que le dio la producción para hablarle a la gente, Romina expresó especialmente su agradecimiento primero a la familia por apoyarla y luego a los seguidores.

"Agradecer a toda la gente que me apoyó para estar acá, que me vienen apoyando y acompañando desde hace 5 meses. Si no fuera por la gente y su cariño no estaría acá. Tan cerca de la final", expresó Romina quien luego agregó: "ver ese video tremendo, muy agradecida con todos. Espero la decisión de la gente".