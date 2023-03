Marcos se reencontró con su hermano y estalló el rating en Telefe

lunes, 20 de marzo de 2023 00:00

Sin dudas fue uno de los momentos más emotivos de la noche de Gran Hermano (Telefe). Este domingo, Marcos Ginocchio recibió una fuerte sorpresa en la última gala de eliminación. Mientras todos esperaban el resultado de la votación del público que iba a definir los finalistas del reality, la producción de GH dispuso un regalo extra para el líder de la semana.

Gracias a ese liderazgo, Marcos no sólo obtuvo la posibilidad de pasar directo a la final sin tener que someterse a la votación del público este domingo, sino que también tuvo la oportunidad de vivir la visita de un ser querido. Sin que él supiera nada, el salteño fue convocado a ir al SUM para buscar un premio y allí se encontró con su hermano José.

Cuando abrió la puerta y lo vio, no pudo aguantar las lágrimas y su primera reacción fue taparse la cara. Luego se unió en un fuerte abrazo con él que se repitió en varias oportunidades más. "Caí del avión ayer a la noche. Perdón por no haber podido estar el jueves... un quilombo logístico con la universidad que no entendían nada. Un quilombo de trámites. Tenía que mover cielo y tierra para estar acá", expresó José, quien destacó que su papá y el resto de la familia también se enteraron sobre el minuto.

"El jueves papá me dijo que no podías estar acá, que era un quilombo", expresó Marcos a lo que su hermano lo confirmó: "es así. Ahora conseguí la autorización y estoy haciendo todo para quedarme hasta la final".

Marcos le contó a su hermano que le contó a sus compañeros en la casa que los integrantes de su familia son "re tímidos" y que no creía que fueran a exponerse en el programa. Luego, en el momento de diálogo con Santiago del Moro destacó que la emoción que vive es porque lo ve pocas veces al año y en "esta época menos porque está a full con la universidad".

Finalmente, Jose destacó que "siempre es un lujo volver a ver a mi hermano" y que les "costó alejarnos". "Sos un orgullo para nosotros... me cruzo con argentinos en cualquier punto y siento el orgullo de poder decir que sos mi hermano, ahora más que nunca... esto es un regalo hermoso de la producción", agregó.

Por su parte, y con lágrimas en los ojos que se iban y volvían en todo momento, Marcos le pidió a su hermano que si tiene que volver a Estados Unidos, donde vive, que lo haga: "no arriesgues nada por mi. Ya que estés acá es hermoso, no te puedo pedir nada más. No te pongas presión para nada. Para mi el orgullo que yo tengo de vos es más grande de lo que se pueda tener... Si tenes que irte, andate. no arriesgues nada".

Todo este encuentro fue por demás emotivo no sólo para los hermanos Ginocchi sino también para la audiencia que marcó picos de rating durante esta emisión. Según marcó Ibope, durante esta visita, la medición alcanzó los 23 puntos, un promedio muy parecido al que marcó Romina el lunes pasado con la visita de sus tres hijas a la casa.