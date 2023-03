Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 17 de marzo de 2023 00:00

Esta semana desembarcó un nuevo personaje a Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe, y con este arribo un camino de celos comenzará a perfilarse. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita momentos de cambios con nuevos conflictos en puerta y con el amor nuevamente puesto en jaque pero esta vez por los celos.

En el capítulo de este viernes, Süreyya tendrá su primer ataque de celos. Es que irá hasta el departamento que alquiló para armar su escuelita de música para niños y le pedirá a Faruk que la acompañe para ayudarla. Sin embargo en vez de hacerse presente él, mandará a Özgür para que trabaje ordenando el lugar.

"¿Necesitan ayuda?. ¿Están necesitando más manos?. El señor Faruk está muy ocupado hoy y en el último momento no pudo venir y así que me mandó acá", explicará la empleada de Faruk una vez que llegue al lugar.

Tras esto, ella llamará a su esposo para encontrar explicaciones de lo ocurrido. "¿Por qué razon enviaste a Özgür?, ¿qué puede hacer ella que no pueda hacer yo sola? Yo pude haber hecho lo que ella hace, Me hubieras dicho que no podías ayudarme y me la arreglaba yo sola. Con eso bastaba", lanzará Süreyya sin poder ocultar el malestar.

Por otro lado, Esma conocerá la noticia menos esperada. La "Sultana" se estuvo sometiendo a unos estudios neuronales y el médico le llamará para darle el resultado. El doctor no querrá darle el diagnóstico por teléfono y le pedirá que asista a su oficina para hablar cara a cara.

"Habrán algunos cambios en tu vida a partir de ahora. Tienes que estar muy bien preparada. Lo diagnosticamos a tiempo", le dirá su médico de cabecera al momento de revelarle el diagnóstico.

¿Qué enfermedad tiene?, ¿podrá salvarse o será el principio del final de la Sultana?. La historia ahora comienza a transitar momentos claves de la trama que sorprenderán al fandom.