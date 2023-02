Nuestro Amor Eterno: Sedef, el personaje que se suma a la ficción y que descubrirá un gran secreto

lunes, 20 de febrero de 2023 00:13

Un nuevo personaje se sumará en los próximos días a Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela, que transita su última temporada, presenta momentos de cambios constantes con personajes que se suman y otros que abandonan la historia.

Una de las figuras que se incorporará a la historia es Sedef, una mujer que no sólo tendrá un pasado unido a Senem y Günes sino que esconde un gran secreto que no es propio sino de otro fuerte personaje de la trama. Ella se incorporará en el capítulo original 60 que es el que se verá esta semana por Telefe.

Sedef aparecerá ante la audiencia además como la portadora de un gran secreto vinculado a Ülfet. La mujer tiene un oscuro pasado que pocos realmente conocen y que tendrá un fuerte impacto sobre la familia Boran. Con desarrollos llenos de sorpresas, esta semana la incorporación de este personaje sacudirá a todos.

Sedef está interpretado por Yesim Salkim, una actriz turca de larga trayectoria no sólo en materia de cine y televisión sino también como cantante. Es que la música es su mayor pasión y cuenta con más de una docena de discos en su haber. Yesim Salkim tiene 54 años de edad y nació en Estambul, Turquía el 12 de abril de 1968. Se casó cinco veces y tiene dos hijos.

En el capítulo de este lunes

Este lunes en Nuestro Amor Eterno se conocerá el vínculo que une a Günes con Senem. Ambas mujeres se cruzaron en el capítulo que se vio el viernes pasado y se dio un tenso saludo que incluyó la revelación del verdadero nombre de la empleada de Ülfet.

"No pudiste reconocerme pero yo te reconocí en cuanto te vi. Yo no he cambiado en nada pero tú has cambiado demasiado, hasta te cambiaste el nombre", lanzó Senem al ver a Günes en ese episodio y luego agregó: "Asime era buen nombre, ¿por qué no te gustó?".

En el capítulo de este lunes, se dará una charla entre ambas que revelará el vínculo que las unió. "La señora Ülfet no debe conocer mi pasado, no estoy preparada", le pedirá Günes a Senem en esa conversación.