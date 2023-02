Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de febrero de 2023 00:45

Dos parejas y un beso muy esperado atraparán este martes en Amor de Familia. La ficción turca de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, transita momentos muy tensos donde el amor está a flor de piel pero también la pasión contenida. Filiz y Baris siguen rechazándose mutuamente pero sin poder ocultar lo que sienten. El mismo camino pasan Rahmet y Deniz, quienes cada vez están más cerca uno del otro.

En el capítulo de este martes, Rahmet se verá desbordado por todo lo que le toca pasar entre Derin y Deniz. Esta última no deja de hostigarlo pero también de movilizar sus sentimientos y por ello le pondrá punto final a su trabajo de portero de la universidad.

Cuando decida eso, Deniz ingresará al box donde estará Rahmet y nuevamente lo acosará. "Si no vienes conmigo, mi proyecto queda incompleto. Esto no es un juego de niño, a trabajar", lanzará la rubia que lo llamará "caprichoso" y le advertirá que si no encuentra otro empleado que lo reemplace no podrá irse.

"No se por qué me sigues todo el tiempo y te encanta humillarme. Por favor quiero saber la respuesta", pedirá él al ver cómo avanza la hermana de su novia. En ese momento, ella le recordará lo que dijo él en el cuarto oscuro al momento de hacer el revelado de las fotos.

"Sigues obsesionada con esa estúpida apuesta. Vas a demostrar que me gustas y vas a ser la gran ganadora. ¿Todo se trata de ganar o perder?", apuntará él al ver la forma de actuar de ella quien no dudará en responderle y redoblar la apuesta.

Por su parte, Filiz irá con Semil a una cena muy especial y coincidirá, sin querer, con Baris y su esposa. Allí nuevamente los sentimientos de los dos se movilizarán a partir de los celos y una charla pendiente desatará un momento en el que el amor no podrá ocultarse más.