Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de febrero de 2023 00:00

Comienza un importante giro en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transitará un cambio que irá de la mano de lo que le suceda a dos queridos personajes: Esma e Ipek.

En el primer caso, la "Sultana" comenzará a vivir situaciones de salud que la llevarán por un camino que no tendrá vuelta atrás mientras que en el caso de su nuera, vivirá un momento de empoderamiento que también la arrastrará a grandes conflictos con su marido.

En el capítulo de este martes, Esma decidirá volver a la mansión en la que vivió toda su vida y crió a sus hijos. Al ingresar recordará todos esos buenos momentos vividos con sus hijos y luego con sus nietos.

Con melancolía pero también con dolor, la mujer viajará en el tiempo con su memoria. Luego se moverá en la mansión como si fuera la dueña del lugar e ignorando que allí hoy vive uno de sus mayores enemigos: Adem.

Lo peor ocurrirá precisamente cuando él llegue a la mansión y Gülistan con Nacif lo intercepten para que no se cruce con la mujer. Pero él se enterará que ella duerme en su habitación e irá a su encuentro.

Por otro lado, Ipek comenzará a trabajar en la compañía de Okan pero Fikret se mostrará en contra de la decisión. "No sabía que hablabas en serio ni que en verdad querías trabajar. Tenemos dos hijos pequeños. La casa es un desastre y mi madre no está", lanzará él y luego subrayará: "está bien, no discutamos por algo de lo que te vas a rendir en un par de días".