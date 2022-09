Cambia la programación de Telefe: ¿qué pasará con Nuestro Amor Eterno?

jueves, 8 de septiembre de 2022 00:00

El miércoles 14 de septiembre, Telefe cambiará la grilla de programación y con ésta un nuevo esquema de ficciones turcas comenzará a desarrollarse. Esto vendrá de la mano del estreno de la novela "Amor de Familia", un drama que se espera que atrape a un público amplio en Argentina.

Esto se dará tras el final de Hercai, una ficción que logró estar en la pantalla chica de Telefe durante un año, y que cosechó tanto elogios como críticas pero cuyo rating siempre lo acompañó. La historia de Miran y Reyyan, que transita ahora sus últimos capítulos, está ubicada en la programación de 16 a 17 horas y luego continúa "Nuestro Amor Eterno" de 17 a 18 horas.

Sin embargo, "Amor de Familia" comenzará el miércoles que viene a las 17 horas, lo que obliga a los fans de esta serie a preguntarse: ¿qué ocurrirá con "Nuestro Amor Eterno"? , ¿continuará por Telefe?, ¿en qué horario irá?

La novela de Süreyya y Faruk cambiará de horario y desde ese día tendrá una ubicación nueva en la programación. La ficción es una de las que mejor mide en la pantalla con lo cual la posibilidad de que sea levantada es nula pero sí re-acomodada una hora antes. Si bien esto no está confirmado aún por Telefe, sí trascendió que estaría ubicando el horario de las 16.15 horas en la grilla, con lo cual ocuparía el lugar que deje Hercai.

Luego a las 17 horas se ubicará "Amor de Familia", cuyo título original es "Bizim Hikaye". Se trata de una ficción compuesta por 70 capítulos divididos en 2 temporadas. Su primer episodio se estrenó en Turquía el 14 de septiembre del 2017 y ahora Telefe usará esa misma fecha para estrenarla en Argentina.

Nuestro amor eterno: avance del capítulo del jueves 8 de septiembre

En el capítulo de este jueves de "Nuestro Amor Eterno", finalmente se dará el encuentro entre Begül y Can con Faruk y Süreyya. Las mujeres reaccionarán de manera natural y con buen humor ante esto, al igual que Can. Sin embargo, Faruk no sólo se verá sorprendido sino que tendrá una reacción impensada para todos.

En la mesa, Süreyya aclarará que Can fue su abogado y este último recordará el día que cantó con ella en la boda de Dilara con Adem. "Tu no asististe Begüm por eso no nos vimos. Canté con ella en el evento.... lamentablemente tuve que ser eliminado por derechos de autor. La próxima vez tomaré otras determinaciones pero ya está", dirá Can con humor.

Tras esta situación, Faruk encarará a Can lejos de la mesa y le hará saber lo molesto que está por ser él la pareja de su ex mujer. "Te acercaste a Süreyya y ahora a Begüm. ¿No hay más mujeres en Burza?, ¿dime cuales son tus verdaderas intensiones?", señalará Faruk con intenciones de golpear a su rival.

A la salida del lugar, Süreyya advertirá el mal trato que su esposo le dio a la pareja de Begüm y le hará saber que para ella, lo que tiene él son celos. "¡Cómo puedo hacer y pretender que Begüm ya no me importa más!", lanzará él notoriamente enojado y aclarándole a su esposa que si no está de acuerdo "puedes tomarte un taxi" para volver a la mansión.