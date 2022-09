"Después de cada golpe y moretón...": Emi Soler habló tras su salida de La Voz Argentina

jueves, 8 de septiembre de 2022 00:00

Este martes 6 de septiembre, la querida y talentosa artista sanjuanina, Emilia Soler, quien conformaba el team Lali en La Voz Argentina, se despidió del programa y generó melancolía en sus miles de seguidores.

Si bien fue muy votada por el público, quedó en tercer lugar tras la elección y no logró meterse en la semifinal del big show que está pronto a llegar a su final. En este marco, la joven usó sus redes sociales para dejar un mensaje y emocionó a todos.

"Me perdí en la oscuridad, me estrellé contra mi, y aun así la Emi chiquita y luminosa, mi luz del alma, me guía en cada paso y me recuerda todos los días que la vida vale la pena después de cada golpe y moretón en el corazón", escribió la joven.

Junto a un carrusel de fotos de su última presentación en la que interpretó "Par mil" de Divididos, la pelirroja agregó: "Que los dolores pasan, pero los aprendizajes se quedan, y el amor siempre gana. El haber experimentado una oscuridad continua por tanto tiempo, es lo que me permite ahora ver tanto color, como dije en la gala anterior".

En su performance, los jurados coincidieron en que la de anoche fue su mejor espectáculo dentro del programa, y llenaron de elogios su voz. Con esa alegría tatuada en el alma, Emi señaló en su mensaje: "La vida tiene que ser divertida y brillante, tiene que ser un juego, acá lo aprendí. Y al que le moleste nuestro amor, al que le moleste nuestra luz del alma, que se corra".

Y cerró: "No hay tiempo para dudas, ni para la autoexigencia ni tampoco hay tiempo para tirarnos abajo cuando es hermoso poder valorar nuestras virtudes, porque si ahí están, es por algo y hay que sacarlas afuera sin miedo, porque les prometo que del otro lado hay gente alentando por verlos abrir las alas, incluso cuando no los conocen. No piensen, y salten".