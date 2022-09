Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 8 de septiembre de 2022 00:00

Los últimos capítulos avanzan en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe y con ésta el desenlace es inminente con grandes sorpresas, personajes que se van y el amor fluyendo poco a poco.

En el capítulo de este miércoles, Yaren quedó detenida después de que intentó matar a Reyyan y la policía recibió la confirmación de que ella mató a Harün. Tras esto, sus padres se sintieron responsable de sus actos. "Nosotros hicimos lo peor para ella, a pesar que intentábamos darle lo mejor", expresó Cihan reconociendo que la crianza que le dieron a Yaren no fue la adecuada.

Más tarde Cihan fue a verla a la cárcel y le habló sin rodeos sobre su condición. "Te sentarás ante el fiscla y lo más probable es que vayas a la cárcel. Te vengo a decir que vtengas paciencia y que la justicia no te agobie. Ten calma. Hiciste muchas cosas y lo sabes bien", expresó el padre a Yaren aclarando que no puede hacer nada para revertir la escena.

En el capítulo de este jueves, la familia Sadoglu y Aslanbey se verán movilizados por la preocupación de no saber dónde está Azize, a quien a partir de ahora piensan llamar Aishe. La mujer desapareció tras la celebración de circunsición de Umüt y nadie sabe dónde está. Sólo dejó una carta a Nasuh pero con un futuro y destino incierto.

A partir de esto, Miran le hablará a Reyyan con el corazón y buscando que ella se sincere sobre los sentimientos hacia Aishe. "Las cicatrices no se irán y volverán pronto", destacará ella al reconocer que si no vuelve, el dolor será mayor. "Al fin la guerra terminó", agregará.

Ante esto, Miran apuntará: "entonces escúchame, hablé con mi abuelo, dejaremos el pasado, tendremos nuevas páginas y recuerdos. Encontraré a mi abuela y la traeré de vuelta".

Paralelamente, Cihan se sumará a la búsqueda pero entorno a él también habrán sospechas y miedos por parte de Esma. Es que ella desconfía del cambio que dio este hombre que en el pasado se movió por la venganza e incluso quiso matar a Miran y Reyyan.

"Yo amaba a Hazar desearía tenerlo de vuelta", señalará Cihan para luego subrayar: "ya no odio a Azize, es la madre de mi hermano". Luego agregará: "me dirá Esma donde está Azize y no la dejará morir sola, su familia la espera. Digame ¿dónde está Azize Aslanbey?".

Por otro lado, Miran hablará con su gente para pedir ayuda para localizarla. "Necesito encontrar a mi abuela, si averiguas donde está me avisarás pero mi abuela no necesita saberlo", pedirá.

Al ver todo esto, Nasuh lamentará que no esté donde pensaban que se ocultaba. "Ella sabría que la encontraríamos allí, Aishe se fue, se fue. La muerte esta cerca", lamentará el patriarca.