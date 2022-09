Post acuerdo, Camila Homs habló del noviazgo de De Paul con Tini Stoessel

lunes, 5 de septiembre de 2022 17:20

El romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha sido polémico desde sus comienzos. En un principio, porque lo mantenían oculto; y luego, porque la cantante fue señalada como una tercera en discordia en el matrimonio del futbolista con Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Bautista. Y a varios meses de la confirmación del noviazgo entre la estrella pop y el jugador de la Selección argentina, la modelo contó cómo ve a su ex.

"Se lo ve muy bien con su pareja", declaró en diálogo con Intrusos. Y aseguró que nunca tuvo malas intenciones para con De Paul: "Siempre voy a querer el bien para él. Le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos muchos años juntos". Un detalle no menor es que recientemente llegaron a un acuerdo, tras su ruptura y lo hicieron público para ponerle fin a las especulaciones.

"Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo", anunciaron a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales. Y continuaron: “Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera".

Por su parte, a fines de julio el futbolista habló con Guillermo Andino y Belén Ludueña en América Noticias Mediodía para aclarar cómo fueron los inicios de su noviazgo con Tini. "Se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas. Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso", señaló. "Cuando Cami estaba embarazada, estábamos en una pandemia, Italia estaba cerrado y yo no la conocía a Tini. Cada uno tenia su vida y estaba encerrado", explicó.

"La primera vez que fui a Argentina fue para jugar la Copa América, que estuve 45 días encerrado. Desde ese lado, siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero sobre todas las cosas también a Tini, porque de última es una separación que tuve yo", agregó. Y continuó: "Con Camila nos separamos en buenos términos. Ella después vino para acá a traerme los chicos, Bautista era muy chico, así que entraba acá a casa...".

Además, aseguró que con Homs tiene como prioridad proteger a los dos hijos que tienen en común. "Fue todo en buenos términos, después hay un tema económico que decidimos tratarlo con alguien que sepa del tema", sostuvo y desmintió cualquier tipo de impedimento para viajar a Qatar por la demanda de su ex. "Lo más importante es que a Tini la conocí cuando me separé de Camila. Ella después empezó a hacer su vida, esta con una persona con la que esta super bien y estuvo en el cumpleaños de mi hijo, con mi familia", insistió y repitió las circunstancias en las que conoció a la cantante en más de una ocasión.