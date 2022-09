Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 5 de septiembre de 2022 00:00

La verdad está a un paso de ser descubierto en "Züleyha", la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela transita situaciones de constantes cambios, en los que Hakan cada vez está más acorralado y ya no podrá seguir ocultándose tras el nombre de Mehmet.

En el capítulo del viernes pasado, Bëtul compartió un desayuno con Colak con fines laborales sin embargo ella advirtió que él tiene otras intenciones. "No malinterprete que haya venido", le aclaró ella al ver que él le hizo una insinuación. Ante sus palabras, él le explicó con sutileza: "no, siempre digo lo que interpreto y no ando con rodeos. ¿No fui claro o usted no me entendió?".

"Usted y yo no vamos a tener ninguna otra relación que la de abogado y cliente. No quiero ponérsela difícil solo piense lo que acabo de decir. Tomaremos café otro día", lanzó ella para luego retirarse. Al ver cómo Bëtul se fue, Colak advirtió con su pensamiento: "al final caerá en mi regazo Bëtul, ya lo verá. Y cuando eso pase veremos cómo la trataré".

En el capítulo de este lunes, Bahap se encontrará en una situación grave en la que su vida comenzará a correr peligro. Será después de que en medio del pueblo gritó que Mehmet en realidad es Hakan y destapó un secreto, del que muchos dudaron y no creyeron. Tras esta situación, Abdülkadir irá muy irritado a su casa para verlo y advertirle que esas palabras que dijo le traerán problemas a todos.

"¡Bahap abre la puerta!. Se que estas adentro porque tu auto está afuera", gritará su hermano desesperado y con lágrimas sin poder contenerlas. "¿Sabes qué te pasará?, ¿qué hiciste?, ¡tonto!, firmaste nuestra sentencia. Acabas de lograr que nos maten", agregará Abdülkadir.

Luego señalará: "¿No te lo dije?, ¿a caso no te lo dije?, ¡que Hakan estaba en nuestra contra y nos destruiría al mínimo error!, ¿por qué no me hiciste caso?, ¿no sabes qué personas apoyan a Hakan?".

Lejos de todo esto, Züleyha hablará con Lütfiye y le hará una confesión después de que ella vea tristeza en sus ojos. "Algo pasa, lo veo en tu rostro. Es como que tus ojos se nublaran", señalará la tía de Fikret.

"No se si estoy cometiendo un grave error respecto a Mehmet. Tiene comportamientos extraños", le dirá Züleyha sin advertir que a pocos metros él la está escuchando. Y eso motivará que él tome medidas.

Será cuando Bahap trate de escapar en plena noche pero cuando vaya a subir al auto se encontrará con Hakan. "Hola Bahap, ¿a dónde vas?", le preguntará y luego le aclarará con un tono amenazante: "nadie te creyó, te tiraste al fuego para nada".

"Perdí la cabeza y nadie me creyó", agregará el hombre sumido en el miedo al estar los 2 solos ahí. Al verlo así, Hakan le dará una indicación para que se salve de lo peor: "hay un trabajo, si lo haces vivirás pero si no....".