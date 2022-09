Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 5 de septiembre de 2022 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el gran final de Hercai, que será este viernes por Telefe, y la historia va cobrando ribetes que perfila la felicidad plena en Miran y Reyyan. Los protagonistas transitan momentos en los que la maldad de Füsun ya se desvanece mientras Azize resigna el odio por el amor.

La familia Sadoglu comienza a vivir la tranquilidad y paz pero hay alguien que aún perturba y esa es Yaren. La joven se convirtió en una amenaza para los Aslanbey por una locura que va cada vez más en crecimiento. En el capítulo del viernes pasado, Yaren enfrentó a Firat tras enterarse que él y Zeynep esperan su primer bebé.

"Me engañaste para arrebatarme todo, para quedarte con el pasado. ¿Por qué nos hiciste esto? Firat tu me lo dijiste. Tu me dijiste que el bebé era el único obstáculo entre nosotros. ¿Por qué jugaste con nosotros?", lanzó la joven quien al ver que él se lo negó, lanzó palabras que sacudió a todos: "ya no hay bebé, me deshice del bebé. Lo hice para que seamos felices y empecemos de nuevo. Lo hice por tí para volver a estar juntos".

En el capítulo de este lunes, Firat buscará la forma de que reciba tratamiento psiquiátrico al ver que su locura puede provocar algún daño. Luego él y Zeynep irán a darle la noticia de la llegada del bebé a Esma. Para ello prepararán todo buscando el efecto sorpresa y causando gran emoción.

"Zeynep piensa que los niños crecen más felices cuando crecen cerca de su abuela. Estamos diciendo que nuestro bebé debe crecer con su abuela, con mucho amor", le dirá Firat a su madre quien al principio no entenderá qué sucede y luego terminará abrazada por la alegría de la llegada de su primer nieto.

Por otro lado, Miran le hará un importante regalo a Reyyan. "Espero que te guste. Este pequeño crecerá, querrás llevarlo a la escuela", le expresará Miran al momento de descubrirle los ojos y mostrarle el auto 0 km junto a un celular nuevo que le compró para que pueda independizarse.

Lejos de todo esto, el último temor que tiene la pareja desaparecerá. Se trata de Füsun quien era una amenaza latente y Azra le confirmará que a partir de ahora ya no lo será más. "La bala entró en la médula espinal. No puede mover nada", lanzará la hija de la mayor enemiga de la familia.

"Todo el odio del pasado ya no estará. Ella destruyó muchas vidas con su vida y muchas veces pensé en dejarla pero el único afecto era yo dentro de todo ese odio aunque no lo quería", expresará Azra y subrayará: "se quedará conmigo hasta su último aliento".