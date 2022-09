Matías Defederico reveló el motivo por el que no pudo estar con su hija Francisca cuando se enfermó

lunes, 5 de septiembre de 2022 00:00

Hace unas semanas, Cinthia Fernández mostró a través de las redes sociales lo que le sucedió a su hija Francesca durante las vacaciones. La joven mostró paso a paso cada una de las cosas que le sucedió en aquél viaje y también, detalló la evolución después del mal momento que pasó con su pequeña hija.

Sin embargo, Matías Defederico contó los motivos por los cuales no estuvo presente en aquél momento angustiante que atravesó la madre de sus hijas.

“Se intoxicó con algo que comió antes de subirse al avión y llegó deshidratada allá, pobrecita. Y por eso la tuvieron que internar”, había contado el ex jugador en diálogo con Intrusos. Y resaltó que siempre estuvo en contacto con su expareja.

"No las puedo ver a mis hijas. Hoy me levanté y, como hacen fútbol en el country, fui, me quedé en un costado y les di un beso”, comenzó diciendo en relación al impedimento de contacto que tendría con las niñas. Y, frente a la pregunta de Luis Ventura sobre la reacción de las pequeñas, agregó: “Vinieron y me abrazaron como siempre”.

“El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ‘Cinthia, pasame la ubicación que ahora sí voy a ir’. Y lo primero que me dijo fue: ‘Yo acá adentro de la habitación no te quiero’. En esos momentos, podemos tener millones de diferencias, pero lo importante era la nena. Más allá de la situación que ella estaba pasando allá, dejá un poco el odio, el rencor o lo que tengas para que Fran esté con el papá y con la mamá. Después, solucionaremos como podamos nuestros temas con abogados o como sea”, reveló. Y explicó que, finalmente, optó por no ir para no generar un clima adverso.