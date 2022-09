Can Yaman, el galán de Soñar Contigo, ya tiene fecha de estreno de su nueva ficción

lunes, 5 de septiembre de 2022 00:00

Es sin dudas el galán turco que más éxito cosecha en el mundo. Can Yaman logró conquistar al público, primero en Europa y luego en Argentina, de la mano de "Soñar Contigo", cuyo título original es "Erkenci Kus". La ficción turca transita por Telefe su tramo final sin embargo en su país de origen se emitió hasta el 2019.

A partir de ese año, el éxito lo acompañó y ahora se prepara para estrenar su nueva ficción. Se trata de 'Viola come il mare', cuya traducción es Púrpura como el mar. Se trata de su primera serie grabada 100% en Italia, donde está radicado desde enero del 2021 y que tiene como coprotagonista a Francesca Chillemi, una bella actriz 5 años mayor que él.

Este domingo la ficción tuvo su presentación en un importante festival de Italia, donde además Can Yaman recibió un reconocimiento internacional. Sucedió en el contexto del día de los Filming Italy Best Movie Awards de la 79ª edición del Festival de Cine de Venecia.

Allí Can Yaman recibió el premio Filming Italy Best Movie International Award junto a Guillermo Del Toro, Jack Dylan Glazer y Najwa Nimri.

La nueva ficción

La serie que ha mantenido a Can Yaman lejos de su tierra natal y que se podrá ver próximamente en pantalla es "Viola come il mare". Se trata de la primera ficción grabada en un idioma que no es el suyo, el italiano, pero que domina puesto que estudió en el Liceo italiano de Estambul.

En "Viola come il mare" es una ficción con tintes de intriga y thriller atravesado por el amor. El 27 de septiembre del pasado año comenzaron las grabaciones y un año después llegará a las pantallas de Italia con la expectativa puesta en el resultado que podría impulsar su estreno en otras partes del mundo.

La fecha de estreno es el viernes 30 de septiembre en Canale 5 de Italia. La misma narra la historia del inspector Francesco Demir y la periodista Viola Vitale, que cruzarán sus vidas en un difícil e impresionante caso de homicidio que ambos quieren resolver y sacar a la luz.

La trama

De acuerdo a la revista Hola, Viola Vitale (Francesaca Chillemi) es una bella y atractiva mujer que vive en París y que siempre ha trabajado en el sector de comunicación de moda. Un día decide darle un cambio a su vida y, armada de optimismo y confianza, se muda a Palermo para buscar a su padre al que nunca ha conocido. En la localidad italiana, la joven comienza a trabajar para una redacción web como periodista policiaca y a colaborar con el inspector Francesco Demir (Can Yaman), un hombre fascinante y seductor, con un gran talento para la investigación pero con falta de confianza en el ser humano... Exactamente lo contrario de Viola. Un joven es intuitivo en el trabajo, pero también impulsivo y reacio a aceptar las reglas.

Ambos trabajarán codo con codo en un caso de asesinato. Al principio, con mucha dificultad y en lados opuestos, pero con el tiempo aprenderán a colaborar el uno con el otro. Francesco investiga como policía y ella como periodista para tener la información directa y contrastada de las pistas que hay detrás del hecho que ha conmocionado a Palermo. Viola cuenta con un don muy particular: la sinestesia. Una condición que puede darse en un individuo que atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde y es capaz de oír colores, ver sonidos o apreciar texturas cuando saborea algo.

En su caso en particular, Viola asocia los colores a las emociones. Cuando ve a una persona, esta le transmite la percepción de un color, lo que le permite leer las emociones más profundas como el miedo, la alegría, el dolor... La bella reportera aprenderá a usar esta particularidad como una herramienta para comprender mejor el alma de las personas que tiene delante. Sin embargo, tras la sinestesia hay también un secreto mayor que tiene que ver con el verdadero motivo de su regreso a la ciudad italiana.