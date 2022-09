"Peleo por estar sana", la confesión de una actriz argentina sobre su salud

jueves, 22 de septiembre de 2022 00:00

Este miércoles, una reconocida actriz de la pantalla chica dialogó con Carmen Barbieri en Mañanísima, y e hizo revelaciones sobre su estado de salud, según sostuvo, por lo único que se preocupa actualmente.

Se trata de Leticia Bredice, quien respondió a la expresión de Carmen quien dijo estar preocupada por todo lo que se dice sobre la actriz últimamente. En ese aspecto, Leticia sostuvo su firme postura y aclaró la situación desde su punto de vista.

"Mirá, yo hace años que por lo único que por lo que peleo es por estar sana. Yo creo que tenemos que ayudarnos nosotras mismas o alguien de nuestra edad", dijo Bredice.

“La verdad es que yo me encontré en una situación donde alguien ya hace rato no me defendía en situaciones. A mí no me destratan. Al final soy la más seria, la que sabe la letra, la que va y propone”, concluyó la actriz luego de su desvinculación de la obra de teatro El Divorcio.

El descargo de Leticia Bredice sobre su desvinculación de la obra de teatro

"Me echaron. Yo no me voy de ningún lado y menos ahora, hay que bajar los egos. Hay que tratar de ser un poco más empático entre nuestro grupo de actores pero a veces", comenzó relatando Bredice en Intrusos.

"Yo tengo como actriz la humildad de que por más que yo estudie el guion, vaya en el horario, cumpla con todos los requisitos y sea buena compañera, si el director al segundo ensayo dice 'no quiero que venga más Leticia', bueno, yo me tengo que ir", agregó.

"Yo nunca hice temporada en Mar del Plata, yo lo que tengo es el San Martín. Pero bueno a mí me ofrecieron eso y después hablé con Faroni que me dijo que no me iba a dejar en banda. Pero lo que yo quiero decir es que no entiendo bien qué pasó", finalizó-