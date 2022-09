Soñar Contigo: un personaje polémico abandona la ficción para siempre

viernes, 16 de septiembre de 2022 00:00

Soñar Contigo, la ficción turca de las tardes de Telefe, comienza a transitar su última etapa. La novela, cuyo título original es Erkenci Kus, poco a poco se va acomodando con sus historias y de esta forma el amor vuelve a formar parte de las vidas conjuntas de sus protagonistas: Can y Sanem.

Este viernes finalmente se dará la tan esperada reconciliación en la pareja, después de un momento que sacudió a todos. Yigit fue descubierto tomando un té con el mayor enemigo de Sanem y luego Can le mostró las fotos que demuestra que detrás de todas las maniobras perversas contra ella, estaba su propio editor.

Ahora ella tendrá que decidir si confía en su amado o en el escritor, que estuvo a su lado en el peor momento de su vida. Lo que defina hará que uno de los personajes más polémico termine abandonando la ficción. Yigit tendrá la última participación en la historia en el capítulo de este viernes, luego abandonará la trama para siempre.

Lo hará dejando una carta dedicada a Sanem, que entregará en sus manos quien fue cómplice de aquel: Hüma. La madre de Can le dará la misiva donde el joven le hablará con el corazón. "Sanem me gustaría que me perdones. Espero que aceptes mis disculpas. Es cierto me enamoré de tí y no pude controlarme", comenzará expresando Yigit en la carta.

Luego agregará: "Me voy a Canadá y jamás volveré a cruzarme en tu camino. Renuncié y a partir de ahora trabajarás con otro editor por favor acéptalo como parte de mi arrepentimiento".

De esta forma el personaje que entró en la etapa anterior de la novela y que se convirtió en el verdadero motivo de la separación de Can y Sanem, abandonará la historia.

¿Quién fue Yigit?

Yigit es un escritor y por amor a Sanem, a quien conoció tras atropellarla, colocó una editorial. La llegada de este personaje se dio en medio de una de las tantas separaciones breves que tuvo Can con Sanem y que la llevó a renunciar a la agencia Fikri Harika, para perseguir su sueño de escritora.

Yigit era un boemio de alta clase social e incluso hermano de Polen, aunque su relación con ella estaba muy distanciada y fría. En el camino de conquista de Sanem contó Hüma como aliada. Este personaje rompió todos los equilibrios en la serie y generó sentimientos encontrados en el fandom.

¿Quién es el actor que interpreta a Yigit?

Yigit es interpretado por Utku Ates. Él es actor de cine y series de televisión, además de modelo publicitario. Nació el 1 de enero de 1990 en Estambul y actualmente tiene 32 años de edad. Después de completar su educación secundaria y preparatoria, se graduó del Departamento de Cine y Televisión de la Universidad de Bahçesehir. También recibió capacitación en el Taller de Actuación Básica Academy.

Comenzó su carrera como actor por primera vez con la serie de televisión Kurt Seyit ve Sura. Participó en la serie de televisión Kurt Seyit y Sura, que contó con actores como Kivanç Tatlitug, hasta el final de la serie, que se transmitió en las pantallas de Star TV.

Apareció activamente frente a la cámara en comerciales de importantes marcas como Anadolu Hayat, Flo, Ruffles, Halley, Knorr, Turkcell, Algida, Beko y Pasabahçe. Interpretó el personaje de Guide Sinan.