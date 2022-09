Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 16 de septiembre de 2022 00:00

La paz volvió a la ficción turca Züleyha, después de que Fikret y Cetin lograron salir de Beirut, lugar donde se desató la guerra. La novela de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos en los que la reconciliación y el perdón serán parte de la trama.

En el capítulo de este jueves, Bëtul se sintió muy mal después de que su madre hiciera un escándalo al verla como la mujer de Colak. Al verla llorar, él la consoló en su hombro: "ustedes son madre e hija, solo tienes que calmarte. Ninguna pueda dejar ir a la otra. Tranquilízate. Solo quiero verte sonreír".

Luego Züleyha le contó a Lütfiye el detalle de aquel motivo que hizo llorar a su enemiga. "Sermin creyó que Colak estaba interesado en ella. Colak llegó un día a un restaurante de la mano de Bëtul", explicó.

En el capítulo de este viernes, Fikret volverá a la mansión Yaman después de haber sido salvado por Hakan en medio de la guerra. "Fikret, que gusto. No sabes el gusto que me da verlos sanos y salvo", confesó la dama de Cukurova quien se sintió responsable de lo que a él y a Cetin les pasó lejos de casa.

"No te culpes. Tu no nos enviaste a Beirut. Fuimos por nuestra propia cuenta. No hay por qué alarmarse. Lo digo en serio. Por cierto, Mehmet no es Hakan como yo creía. Como te mencioné, investigamos pero no hallamos nada. Además tu sabes lo mucho que lo odio y gracias a él estamos vivos. Le debemos nuestras vidas. Nos salvó a los 2 en Beirut".

Por otro lado, Fikret y Cetin se volverán a reunir con Vahap después del viaje a Beirut para saber sobre la verdadera identidad de Mehmet. En esta ocasión le darán la caja que le habían robado pero no se la darán con las cosas que tenía adentro de pertenencia a Züleyha.

Más allá de todo esto, Abdülkadir irá a hablar con Bëtul para pedirle información de cuánto apostará Colak en la licitación impulsada por el gobierno de Turquía. "Bëtul, a veces eres tan buena fingiendo no saber nada. Eres especialista en hacerme enojar. ¿Cuánto ofreció Colak por la licitación?, ¿no lo sabes?. Averígualo y pronto. Dependes de eso", amenazará.