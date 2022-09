Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 16 de septiembre de 2022 00:00

Enredos, disputas y reconciliaciones envuelven a Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita momentos donde los malos entendidos atraviesan distintas situaciones.

En el capítulo de este jueves, Esma vio cómo Faruk y Süreyya se reconciliaron en medio de la jornada familiar que tenía que cumplir Faruk con su hijo Emir y Begüm. "Has estado hasta esta hora con Faruk manteniéndolo lejos de su hijo. Insistes en ser su esposa y quieres ser parte de esta familia", pensó la mujer antes de ir directo a la habitación de ella para hacerle una advertencia: "Has echado a perder su día mientras estaba acampando por primera vez con su hijo. Te lo dije, aléjate de él".

En el capítulo de este viernes, los recuerdos del pasado se harán presente en la memoria de Reyhan. La madre de Adem leerá una carta de Borán, el hombre que fue su amante y esposo de Esma, en la que él no sólo le confiesa su amor sino también las intenciones con su hijo, antes de morir. "Tuve un pequeño ataque al corazón. Los médicos me trataron a tiempo. Se que Mustafá te informó al respecto, gracias a la vida estoy bien aún", dirá en un fragmento de esa misiva.

Luego en la carta, el hombre agregará: "Adem es mi hijo y no quisiera sentir remordimiento al privarlo de tener mi apellido. Se que no me perdonarás ya que no puedo renunciar a mi familia. No envenenes a Adem solo por estar molesta conmigo. Vamos a corregirlo. Puedo hablar con él cuando sea posible. No quiero morir y dejar sin proteger a un niño. Que viva sintiendo el deseo de vengarse".

Por otro lado, Esma se enfrentará a Süreyya nuevamente pero esta vez para pedirle que se aleje de Osman al saber que él no es feliz con Burcu. "No le des consejo a mi hijo cuando tu tienes problemas", comenzará gritando la mujer reprochándole su relación con Faruk.

"No entiendo cómo puedes decirle a mi hijo que termine su relación", dirá la mujer a lo que Süreyya buscará hacerla reflexionar: "¿no se da cuenta que Osman es infeliz?". Sin embargo la señora Borán la hará callar: "¡Silencio!. Tu única obligación era hacer feliz a Faruk y fallaste. No te metas en la vida de mi hijo. No quiero que lo vuelvas a hacer. Estás advertida. ¿Entendiste?".

Luego la mujer buscará a su investigador privado para que siga de cerca a Süreyya. "Si comenta algo sobre esto, juro que arruinaré su carrera y no podrá trabajar jamás. Usted ya no seguirá a Can sino a mi nuera Süreyya. Necesito que me informe sobre todo lo que haga. Me reportará a mi hasta el más mínimo detalle".