Filosa confesión de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero

viernes, 16 de septiembre de 2022 00:00

Mica Viciconte brilla como panelista de "Ariel en su salsa", el programa de cocina que va en las mañanas de Telefe y que cada vez gana más audiencia.

Sin embargo, en las últimas horas los portales de chimentos se hicieron eco de sus declaraciones y no precisamente por su talento en los desafíos. La rubia, lanzó fuertes declaraciones sobre su pareja y padre de su hijo Luca, Fabián Cubero, y sorprendió a todos.

Mica se refirió a la negativa de su pareja, de querer casarse con ella: "Esta torta que estoy haciendo también puede ser para un casamiento…”, dijo Ariel Rodríguez Palacios, conductor del programa. “¿Quién se casa? Pensé, Mica, que querías anunciar algo…”, dijo su compañero Nico Peralta.

“No. Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen”, le contestó la ex “Combate”.

¿Y Fabián tampoco quiere?”, le pregunté el panelista. “No. Olvidate. Y mejor. Le viene bárbaro. Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar”, contestó Mica.

“Nunca digas nunca”, le dijo el conductor. “¡No me voy a casar!”, contestó, exasperada.