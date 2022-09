Amor de Familia: Sariyer, el pueblo donde se grabó la ficción

viernes, 16 de septiembre de 2022 00:21

Poco a poco, la nueva ficción turca de Telefe va entrando en los gustos de los argentinos. La novela tuvo su debut el miércoles en la franja de las tardes con una trama muy dura que genera la atracción de la teleaudiencia. Amor de Familia planteó en su primer episodio el drama de una joven que se hace cargo de sus hermanos menores, en medio de la pobreza y con su padre sumido en el alcoholismo.

La serie tiene como protagonistas a Filiz, la hermana mayor de 6 hermanos, y Baris, el joven que se enamora de ella y trata de conquistarla. El amor entre ellos no será fácil y se cruzará con situaciones complejas que tendrán varios escenarios de acción. Pero ¿dónde se grabó la novela?

Las primeras imágenes que llegaron a la audiencia fueron comentadas por el personaje de Filiz. La joven presentó su "barrio pobre" como en el corazón de Estambul y cerca de "la montaña". En las postales que presenta se ve el histórico puente de Turquía y la conjunción de los nuevos edificios de la ciudad con las construcciones más sencillas de las zonas aledañas.

Según los portales turcos, el principal lugar donde se rodó esta historia es el distrito de Sariyer, en Estambul, Turquía. Éste está situado en la parte europea de la ciudad. Cuenta con una población de 277.372 habitantes (2008). Hay playas especiales para mujeres, una de ellas es Sariyer Altinkum Beach y la otra es Menekse Women's Beach.

Pero también hay otros distritos que forman parte de los rodajes. Estos son Emirgan Mahallesi y Ahmet Celalettin Sokak, suburbios frondosos de clase media de Estambul, en la costa occidental del Bósforo, en el distrito de Sariyer y al norte del puente Fatih Sultan Mehmet.

Pero ¿quiénes son cada uno de los personajes principales?

Filiz es la hija mayor de una familia humilde que da pelea por sobrevivir en un barrio de Estambul. Desde que su madre los abandonó, se vio obligada a no estudiar en la universidad para poder salir a trabajar y de esa forma cubrir algunos gastos financieros del hogar. La joven tiene 5 hermanos a quienes atiende como su madre pero además debe hacerse responsable de su padre, quien tiene problemas con el alcohol.

Baris es un misterioso joven que entrará casi por casualidad en la vida de Filiz. La conocerá en un momento que un hombre le arrebató la cartera y él salió a defenderla. Baris es un joven inteligente, confiado pero también muy terco y que sufre de "nosofobia". Según él mismo lo definió en la ficción, es fobia a los hospitales. Al principio, no estará claro si este hombre es un ladrón de autos o un asistente de cámara, si es rico o pobre.

Fikri es padre de Filiz y sus otros 5 chicos. Es un hombre antagónico que fue abandonado por su esposa por su problema con el alcoholismo. Es que sólo piensa en beber sin medir las condiciones. Deja toda la responsabilidad en su hija mayor y no asume ninguna que le permita afrontar el rol de padre. No trabaja, no se compromete con nada y no se ocupa de sus hijos, al límite de no conocer si sus chicos estudian, trabajan o cómo consiguen el dinero para vivir. No muestra ningún esfuerzo por nada pero sí es interesado por el dinero para saciar su adicción.

Kiraz es, de los 6 hermanos, la que más se preocupa por su padre. Su corazón está siempre pensando en lo que necesita su padre y cómo ayudarlo para que se recupere. Esto hace que para el hombre, ella ocupe un lugar muy especial y crea que es la única que lo ama. La adolescente es estudiante de secundaria y pese a su corta edad, es muy madura. Por ello siempre ayuda a su hermana mayo con el trabajo de la casa y cuidado de sus 2 hermanos menores. Es sensible y de muy buen humor.

Ismet y Fikret son los 2 hermanos menores de Filiz. El primero, Ismet, es el más chiquito y regalón de la casa. Su padre sueña que sea actor para salvar a la familia y que los saque de la pobreza. El segundo, Fikret, es el que le sigue en edad, es el más rebelde y travieso pero sobre todo tiene un problema emocional que lo retrae. Desde la escuela, varias veces llamaron a su hermana mayor para retarlo. Estudia en la secundaria y es muy dormilón. Aspira a ser un famoso excursionista cuando sea adulto.

Rahmet y Hikmet son los hermanos que menores en lo inmediato a Filiz. Rahmet es un estudiante de secundaria muy inteligente y con un gran talento. El logro académico significa poco para él y eso se convierte en una preocupación para Filiz quien teme que "desperdicie" su vida si no valora eso. Para ganar dinero, enseña a compañeros todo lo que aprende en la escuela, especialmente matemática, lo que es su fuerte. De esta forma, contribuye al presupuesto de la casa ocasionalmente. Por su parte, también estudia en la secundaria pero es mucho más introvertido y tímido. Le gusta una compañera de la escuela, Esra, pero no se anima a expresar sus sentimientos y emociones. Al igual que sus hermanos, trabaja en sus tiempos libres pero en su caso lo hace en una tienda. Con lo que gana ayuda a los gastos de la casa. Pese a lo que hace, es el menos querido por su padre.