"Se nota": Santiago Giorgini, sin vueltas sobre la relación entre Jey Mammon y Jésica Cirio

Jey Mammon desembarcó en "La Peña de Morfi" tras una situación muy sensible. Tras la muerte de su creador, el respetado productor y conductor Gerardo Rozín, fue bien recibido por el público aunque pronto se vio envuelto en una polémica. Trascendieron rumores sobre una relación arisca con la producción y malos términos con quien acompañó a Rozín desde el inicio del ciclo de los domingos en Telefe, Jésica Cirio. A propósito de ello, el chef Santiago Georgini fue muy claro.

En diálogo con el programa radial "Por si las Moscas" (La Once Diez), Giorgini aseguró que: "no existe (mala relación). Están corriendo un rumor que no existe, de verdad. Una dupla conduciendo que se lleva mal, se nota".

Y agregó: “A Jey lo estoy conociendo, me parece difícil llevarse mal con él. A Jésica la conozco; llevarse mal con ella es dificilísimo. Es buena compañera, súper laburante, no tiene problema por nada”.

Además, valoró al nuevo conductor: “es el programa que a Jey le calza como anillo al dedo. Los artistas lo quieren un montón. Veníamos de un conductor que era muy querido por los músicos y el espacio sigue estando. Era difícil. Se sabe que varios dijeron que no. Jey tiene otro tipo de chispa, otro humor. Es la peña, es la casa de la música, eso está intacto y la comida está intacta, eso no cambió en absoluto”.

Jey y Georgina, enfrentados

Un llamado telefónico confirmó lo impensado. Jey Mammon y Georgina Barbarossa están envueltos en un cruce que nadie se vio venir.

El conductor de "La Peña de Morfi" llamó por celular a la actriz ante un rumor que le había llegado. Ella no quiere que el chef Rodrigo Cascón trabaje en el programa de los domingos de Telefe. "No quiero que esté con vos. Yo soy la madre", señaló Georgina ante el ceño fruncido de Jey y el nerviosismo de Cascón.

"¡Qué triste! Gracias por este momento. ¡Te quería mucho, Georgina!", agregó Jey. Inmediatamente, increpó a Rodrigo: "¿con quién te vas: con mamá o papá? Decilo ya". El chef quiso quedar bien con ambos: "tengo mucho amor para dar a los dos y a los dos programas. El fin de semana soy uno y en el resto de los días, otro".

La negociación quedó en suspenso y parece que se retomará directamente en el living de "A la Barbarossa": "Chau, Georgina. Te apreciaba mucho. Te voy a ir a visitar a tu programa". ¿Qué pasará?