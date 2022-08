Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 29 de agosto de 2022 00:00

La venganza no se detiene en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Pese a que ya se recuperó a Ümut, el bebé de Miran y Reyyan, la maldad sigue adelante y movilizará nuevamente a los Sadoglu. Esta vez por parte de Cihan y Azize, por la muerte de Hazar.

En el capítulo del viernes pasado, Cihan y Azize mantuvieron una charla con miras a dar vida a una nueva venganza. "Le juré a Hazar que recuperaría a su nieto y cumplí. Ahora llegó la hora de vengar la muerte de mi hermano", señaló el hombre a lo que Azize reflexionó: "así que Füsun asesinó a mi hijo, me encargaré con mis propias manos de ella".

"Lo haremos juntos o yo con mis propias manos", advirtió Cihan proyectando una venganza contra aquella mujer a quien odian.

En el capítulo de este lunes, Füsun planeará la forma de escapar del pueblo pero llevándose con ella a Azra, a quien ella llamó Günesh. Como parte de su plan, le hablará por teléfono y acordará juntarse con ella en un lugar puntual. "No vengas enviaré a alguien por tí", le ordenará.

"Azize quieres jugar un juego ya veras", pensará la mujer Aslanbey y dará indicaciones a sus hombres para que reúnan "a la mayor cantidad de hombres". "Quiero la mayor cantidad de gente que estén de mi lado. Me iré mañana con mi hija pero acabaré con la vida de los Sadoglu primero", lanzará.

Luego uno de sus guardias le confirmará que ya comenzó a preparar todo como ella ordenó. "Una parte de los hombres vendrá con nosotros y otros asaltará la mansión", le señalará dando luz verde a la continuidad del plan de Füsun.

Ante todo este escenario, Reyyan advertirá que la sed de venganza de Miran no se detiene pese a sus pedidos. Por eso decidirá hablar con él y aclararle lo que sienta. "Pensé que vos querías lo mismo pero no puedes cumplirlo. Di a luz a una nueva vida. Elo que Dios me encomendó pero no confío en tí", le señalará.

Sus palabras repercutirán en Miran quien ahora deberá encaminar sus planes y determinar qué va a hacer. Mientras tanto Mahfuz irá a él para contarle cómo siguen los planes que ambos hicieron para atrapar a Füsun.

"Ya encontré el lugar donde estaba Füsun. Llegué pero ya no estaba. Ella siempre está un paso adelante de nosotros", lamentará Mahfuz pero Miran le aclarará: "no quiero que nadie salga herido".