Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 29 de agosto de 2022 00:00

Giros y desafíos se entrelazarán en "Züleyha", la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La novela, que conjuga amor y ambición, transita su Cuarta Temporada con nuevos personajes y cambios que atrapan a los seguidores.

En el capítulo de este lunes, Hakan (quien todos creen que se llama Mehmet) se negará a creer que Züleyha ya no lo quiere y que el amor entre ambos se terminó. Es por eso que la encarará en el centro de Cukurova para hablar y buscará conocer qué pasó en ella para no querer más casarse con él.

"Me debes una explicación. Sólo dime que no me amas. Solo quiero una explicación razonable. No te dejaré ir", le advertirá él pidiendo que hable porque está dispuesto a escuchar lo que sea. Sin embargo ella rechazará decir el verdadero motivo por el que no quiere continuar con el compromiso.

En medio de la discusión, Hüsun (la hija de Saniye y Gaffur) los verá e intentará cruzar la calle para ir al lado de Züleyha. Sin embargo en ese momento una moto la atropellará. Producto de esto, las pertenencias de la pequeña, entre éstas un portarretrato con una foto familiar, caerá a la calle.

Inmediatamente Hakan la levantará en sus brazos y la llevará al hospital para que reciba atención médica y así poder salvarle la vida.

Más tarde Gaffur pasará por el lugar sin saber lo que había ocurrido con su hija y será encarado por la gente de la babería. "¿Gaffur viniste por esto?", le dirá el barbero dándole la mochila y el portarretrato que la pequeña Hüsun tenía en su poder.

"La nena tenía esta fotografía. Estaba en la calle. ¿No supiste?... A Hüsun la golpeó una moto, la señorita la llevó a un hospital. No te preocupes", le dirá el barbero mientras Gaffur se desborda por la desesperación de perder también a su hija.

Al día siguiente, Züleyha encarará a Colak tras conocer que este hombre sacó con topadoras a la gente que vivía en las tierras que Demir Yaman les regaló. "Sñor Colak usted no es un señor. Es solo un viejo. Cómo pudo echar a esa gente diciendo que éstas son sus tierras. Cómo pudo destruir sus casas", lamentará Züleyha.

"Ellos vivieron ahí por 20 años. ¿No tiene corazón?, ¿no siente culpa? dejó toda esa gente sin hogar a mitad del invierno. Si piensan darle el título de señor, no lo tiene porque no le importó dejar gente inocente, ancianos, niños, mujeres, en la calle", agregará.

Luego cerrará con una advertencia: "no puede convertirse en señor, sólo comprando tierras. Para ser señor debe dar trabajo y comida. Si llega a poner una sola mano en su comida, o destruir las casas que quedan, se las verán conmigo. ¿Entendido? en Cukurova los bandidos no son señores".