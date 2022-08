Soñar Contigo: el tango marca presencia entre los personajes de la ficción

lunes, 29 de agosto de 2022 00:00

El tango es una danza argentina pero un baile universal. La historia marca a este género musical como característico del Río de la Plata pero que llama la atención en todos los continentes del mundo. Y precisamente eso quedará plasmado este lunes en el capítulo de Soñar Contigo, la novela turca de Telefe.

Es que esta serie, cuyo nombre original es "Erkenci Kus", llevará a escena esta danza tradicional de la Argentina. Será interpretada por algunos de sus protagonistas en un capítulo que llamará la atención, sin dudas, de los fans de este país.

En el capítulo del viernes pasado de "Soñar Contigo", Emre (Birand Tunca) invitó a Leyla (Öznur Serçeler) a una clase para aprender a bailar y en esa ocasión le recomendó: "te tienes que dejar llevar". Para esto, ella lucirá un vestido negro entallado con un tajo (para mover sus piernas mejor) mientras que él irá con un traje al tono.

Pero no serán los únicos que irán a aprender tango. También se sumarán a la iniciativa los personajes de Nihat (Berat Yenilmez) con Mevkibe (Özlem Tokaslan) y Aziz (Ahmet Mark Somers) con Mihriban (Sevinç Erbulak). Las 3 parejas descubrirán la magia de este baile y lo importante de mover los cuerpos pegados al compás del ritmo.

Avance del capítulo del lunes

Por otro lado, en el capítulo de este lunes, Yigit invitará a Sanem al puerto para dar un paso muy deseado por él. Allí habrá preparado una mesa adornada con un arreglo floral y debajo de un arco con flores. Con el mar de fondo la invitará a cenar y le propondrá casamiento.

"Una mujer como tu merece las cosas hechas a tu altura. Los otros días me dejé llevar por la emoción pero esta vez haré las cosas correctamente. Perdón que no me arrodille", le expresará sacando un anillo.

Lejos de esta escena, Can y Bulut tendrán un diálogo a solas mientras entrenan. Allí Can le preguntará sobre Yigit y sobre la imagen que todos tienen de él. "Por lo que escuché no eres ningún ángel. Nunca vi a Yigit hacer algo malo pero si lo hace la cosa cambiaría. Hasta ahora no vi que hizo nada malo", expresará Bulut.