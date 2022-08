Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 22 de agosto de 2022 00:00

Dolor y felicidad transitan de la mano en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela presenta momentos intensos tras la muerte de uno de sus personajes más queridos: Hazar. Y ahora se pondrá más duro después de que Cihan recuperó la libertad tras la declaración de Azize en la justicia.

Es que, en el capítulo del viernes pasado, la matriarca Aslanbey cambió su declaración ante le juez y dijo que ella no vio nada y no sabe quién mató a su hijo. Por eso Cihan volció a la mansión con todo el dolor. "Todos creen que te traicioné, que te maté. Pero cómo podría pensar en lastimarte", señaló Cihan llorando abrazado a sus botines de aquel y preguntando: "¿qué voy a hacer sin ti?".

En el episodio de este lunes, Harcan, el hombre que tiene la verdad de la muerte de Hazar, recibirá una llamada telefónica de Füsun quien le dirigirá palabras intimidantes. "Tu familia está conmigo, son mis invitados. Pero bueno, yo no tengo fama de buen trato con los invitados", señalará la mujer.

Füsun tiene en su poder al hermano de aquel hombre y tras propinarle varios golpes, la mujer buscará que Harcan sea funcional a ella para así evitar que hable de más y termine delatando lo que realmente pasó con Hazar.

Posteriormente, aquel hombre caerá en manos de la gente de Azize y estará dispuesto a decir lo que pasó con Hazar. Ante esto, la abuela de Miran pedirá a Mahmut que le envíe un mensaje por teléfono a Cihan. "Encontré a Harcan, nos contará que pasó. Ven si tienes agallas", le dirá en ese mensaje que recibirá Cihan.

Por otro lado, Reyyan se enfrentará duramente con Miran después de que éste piense en vengar la muerte de su padre Hazar. Al entender lo que él está pensando, ella rechazará todo y se pondrá firme ante él.

"Me convertí en madre pero tu no puedes convertirte en padre. ¡Vete!. No voy a criar a mi hijo con el mismo rencor que te criaron a vos", le dirá Reyyan convencida que el camino no es el que él está tomando.

"Si es tan importante para tí continuar con la venganza entonces vete. Seré madre y padre para nuestro hijo", apuntará.