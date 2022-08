La dura revelación de Pablo Alarcón: “a esta edad necesito ganar plata para vivir”

lunes, 22 de agosto de 2022 00:01

El actor Pablo Alarcón reapareció en la TV para hablar de su trayectoria y de momentos difíciles que le tocó vivir a lo largo de su extensa carrera. El actor se mostró sincero con su realidad actual y destacó que padece un duro momento en lo personal.

“Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer”, comenzó el actor en Podemos Hablar, PH.

Además agregó que “Mis dos adorables hijas me ayudaron. Llegué a casa, me encontré con una cena, era todo muy normal, y de pronto, se miraron las dos, y me abrazaron. Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena. Se trata de un espectáculo que lo sigo haciendo todavía, que se llama El cocinero está frito, estaba frito yo en ese momento, y salí gracias a mis hijas de eso”.

Luego, sumó que "voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica...”. Por este labor, el actor cuenta con mucha repercusión en redes sociales.