Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 10 de agosto de 2022 00:00

Momentos de máxima tensión se vivirán en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". Es que cada vez está más cerca la revelación de la verdadera identidad de Hakan, que se hace llamar Mehmet, y con esto se podría dar un fuerte desencadenante.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha escuchará en la radio una noticia que la sacudirá: "Hubo un tiroteo y según el reporte de la policía, la bodega en la que sucedió dicho tiroteo es propiedad de Hakan Gümüsoglu. Las autoridades dicen que Hakan Gümüsoglu se dedica a la venta de armas ilegales en muchos países, particularmente en Siria y el Líbano".

Al escuchar estas palabras, la sorpresa abordará a Züleyha quien quedará atónita junto a Lütfiye. "La descripción y el paradero son desconocidos. Ha estado en distintos países aledaños durante años. Se incautaron 10 mil pistolas, 4 mil rifles, 200 mil balas y toneladas de explosivos, los cuales servirán para hacer las investigaciones de la policía", agregará el periodista.

Luego Züleyha hablará con Saniye y ésta le contará que están a un paso de conocer el rostro de ese hombre que tanto buscan. "Vamos a ver el rostro de Hakan en televisión esta noche. Un reportero dijo que tiene una fotografía y la mostrará esta noche. Lo decía el periódico", apuntará la empleada.

Ante esto, Züleyha confesará que le resulta "raro" que ese hombre sea tan delincuente como cuentan. "No entiendo. Fui a su casa a ver a su hermana y no es la casa de alguien que es un traficante... ¿no se supone que tendría que tener guardaespaldas o alguien cuidándolo porque tiene enemigos?".

Por otro lado, Bëtul conocerá quién es Hakan Gümüsoglu. Será casi de casualidad cuando ayude a Hamine a buscar una foto de su enamorado. "Mire acá están todas las fotografías", le dirá Bëtul a la anciana y cuando se las pase verá una imagen de la juventud de Demir junto a quien ella cree que se llama Mehmet. "Para mi hermosa abuela, mi mejor amigo Hakan y yo", leerá al reverso de la foto.

Lejos de esto, el hombre detenido por ser el presunto responsable del disparo contra Züleyha está dispuesto a contar toda la verdad si Abdülkadir no hace algo. "No voy a salir. Ella dijo que voy a morir como rata. Debes hacer algo porque ella no parará hasta que me den cadena perpetua.. sabes que no se va a olvidar, usará a su abogado... Por favor, tengo niños en casa. si me dan más años voy a decir la verdad", lamentará el hombre en una charla con el socio de Hakan.