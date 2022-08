Denise Dumas, conmovida por la decisión de su hijo: "Me partió el alma"

miércoles, 10 de agosto de 2022 00:00

Denise Dumas, la querida y divertida conductora y modelo argentina, se conmovió en una entrevista cuando le tocó hablar de su familia y reveló la decisión que uno de sus hijos tomó, con tan sólo 20 años de edad.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Denise sacó a la luz que uno de sus hijos le hizo un fuerte planteo sobre su futuro de vida y la sacudió.

Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir. Cuando vino a planteármelo con sus 20 años, me partió el alma...", expresó la conductora que actualmente dirige el programa "La casa propia".

En ese escenario, la querida conductora agregó que frente a la decisión de su hija, ella reflexiona de manera diferente la importancia que tiene el programa en el que actualmente trabaja.

“Por eso, también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler...", aseguró sobre su proyecto actual.

Y agregó: "Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler".