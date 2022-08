Soñar Contigo: el hecho que imaginaron y se "hizo realidad" entre Can y Sanem

miércoles, 10 de agosto de 2022 00:00

Soñar Contigo, la ficción turca de las tardes de Telefe transita el inicio del gran quiebre en la historia. A partir del lunes se generó un nuevo ciclo de la novela que aborda la relación de amor de Can y Sanem. La novela, cuyo nombre original es "Erkenci Kus", avanza en la segunda etapa con nuevos personajes, un renovado lugar de desarrollo y una trama completamente distinta a la anterior.

Con el inicio de esta semana, los seguidores ya no ven a las figuras tradicionales en la agencia Fikri Harika y hasta los protagonistas cambiaron 100% sus looks. Pero hubo algo en el comienzo que sorprendió a algunos pero para otros pasó desapercibido. Un hecho con aires de dejavu se dio en el primer encuentro de Can y Sanem tras un año sin verse.

Sucedió cuando ambos fueron al cine para resguardarse de la intensa lluvia y él advirtió que quien tenía delante era ella. Hasta el momento que llegó a la boletería no se dio cuenta pero bastó que sacudiera su cabello para que sintiera su aroma y advirtiera su identidad.

Esta escena fue relatada minutos antes por Sanem cuando presentaba su libro "El fenix y el albatros". Frente a su público narró aquel día que tuvieron la cena con Enzo Fabri y contaron cómo fue el día que supuestamente se enamoraron. En aquella oportunidad los 2 tenían que engañar al italiano y Can fue el encargado de relatar la mentira.

Al momento de recordar aquel hecho, Sanem le contó a su público: "ese italiano nos preguntó dónde nos habíamos conocido. Al mismo tiempo yo dije Kayseriy y él Paris. De repente de una manera muy romántica él empezó a narrar el encuentro. Entonces llovía en Paris".

Luego con efecto flash back, se aludió a aquel momento puntual del relato de Can: "llovía, fue una tormenta. Entonces pasé frente a un cine. Me formé para comprar una entrada y delante de mi había una chica. Me hipnotizó con su perfume, intenso, elegante. El perfume más hermoso que jamás había olido. Entonces la ví a ella. Estaba oscuro y ella de espalda. De repente giró lentamente y era Sanem'".

Precisamente ese relato que alguna vez se escuchó frente a Enzo Fabri, es el que luego tomó vida en el capítulo de este lunes, en la segunda etapa de la novela que acaba de comenzar.

¿Será el único o habrá más casos parecidos? Habrá que estar atentos pero sí trascendió que hay otro que se dará más adelante...