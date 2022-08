Ova Sabatini contó cómo es en verdad la relación con su hermana Gabriela: "Nada que ver"

miércoles, 10 de agosto de 2022 00:00

En las últimas semanas, varios fueron los rumores que comenzaron a expandirse sobre un posible conflicto y alejamiento entre los hermanos Osvaldo y Gabriela Sabatini. Según se dijo, ambos no se contactarían desde el fallecimiento de su madre en abril pasado y actualmente estarían muy separados.

En este escenario, Ova fue consultado por LAM respecto a los rumores con la tenista, que hace poco tiempo volvió al ruedo del deporte en la instancia del Torneo de Leyendas de Roland Garros, y contó cómo es en verdad la relación entre ellos.

"Yo estuve dos meses afuera y la verdad no me enteré de nada... No, nada que ver", aseguró sobre los rumores dejando en claro que lejos de la Argentina no sabía nada de lo que se hablaba de ellos.

"Siempre tuve una relación especial de cariño con mi hermana (...) Yo antes de pelearme con un miembro de mi familia, no sé...Jamás va a pasar eso conmigo. Siempre amé a mi familia, amo a mi hermana y nunca va a pasar eso", sostuvo Sabatini.

Tras escucharlo, Yanina Latorre confesó que Gabriela estaría molesta luego del fallecimiento de la madre de ellos, ya que "cuando ella llegó al departamento que la mamá tenía en Miami, lo habían vaciado todo".

"Ya habían repartido las cosas de la mamá, que eran recuerdos de ella y no le pareció que las chicas decidan qué hacer con todo eso antes de que ella llegue", agregó la panelista de LAM.

Y finalizó refiriéndose a Ova y Cathy: "Para ellos la pareja de ella le llenó la cabeza, la avivó, le abrió los ojos. Pero los amigos de Gabi de Miami dicen que la pareja de ella es divina y muy positiva, y que sí la ayudó a abrir sus ojos sobre situaciones que estaban pasando".