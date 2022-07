¡Ternura!: celebraron los 2 meses de Luca Cubero en "Ariel en su salsa"

miércoles, 6 de julio de 2022 15:16

Luca Cubero es una celebridad y este miércoles, visitó nuevamente el programa en el que su mamá Mica Viciconte es panelista para celebrar un día especial. En "Ariel en su salsa" festejaron sus dos meses de nacido.

Con una torta que Ariel Rodríguez Palacios preparó al gusto de Mica ("con relleno de dulce de leche potente y crema", dijeron), el pequeñito estuvo en el estudio con su papá Fabián Cubero. Además, la pareja protagonizó un divertido ida y vuelta. "Mica es una madre muy dedicada", destacó Cubero, aunque su dulzura se volvió picardía.

"No me imaginé a Mica siendo madre y me sorprende que a esta altura no haya aprendido nada", señaló con la risa de Ariel y de Nico Peralta. El chef además fue más allá y se animó a preguntar por un hermanito para Luca.

"¿Se viene el quinto?", disparó a lo que Mica atajó: "Pensá bien lo que vas a decir". ¡Tremendo!

Mica Viciconte había presentado a fines de junio a su bebé Luca en "Ariel en su salsa". Allí, entrevistada por su compañero Nico Peralta, contó cómo vive estas semanas con el pequeño, fruto de su relación con el exfutbolista Fabián Cubero.

Tras recibirlos en el estudio, Ariel Rodríguez Palacios señaló que “a una madre primeriza nunca se le toca al chico”. Y Mica respondió: “¿Por qué? No me pasa eso, para mí hay amor para todos”. Y agregó que su bebé de 15 días de nacido toma leche cada tres horas: "un relojito".

Señaló que Luca "está acostumbrado al ruido. Somos muchos en casa, más los perros que lo aman y lo chuponean todo”.

Sobre el parto, explicó que “una es lo sufre, no es que es divino. Es doloroso pero cuando ves que sale y te lo apoyan acá, en el pecho, te olvidas, es impresionante. Al principio no entendés mucho y ahí es cuando lo sentís, el calor, que llora. Es mágico, no podés creer lo que estás viviendo. Así que tendría muchos más. Fue el momento más importante de mi vida, lejos”.