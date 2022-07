La traición que Martín Salwe no superó y lo dejó a un paso de irse de El Hotel de los Famosos

lunes, 4 de julio de 2022 00:00

El Hotel de los Famosos es uno de los platos fuertes que tiene El Trece para seguir manteniendo el rating, la competencia atraviesa momentos de tensión en la recta final para conocer quien será consagrado ganador del reality.

El público ya tiene sus participantes elegidos, entre ellos se destaca Locho, el joven que se ganó el corazón del público por las distintas situaciones que le hicieron vivir en el programa. Pero, también está el grupo de los menos queridos, entre los que se destacan los integrantes del grupo "La Familia", principalmente Martín Salwe. Se conoció que el locutor habría tomado la decisión de dejar el país e irse a Israel por las consecuencias que le ocasionó su participación el El Hotel de los Famosos.

Si bien, del grupo "La Familia", quedaron pocos participantes: Imanol Rodríguez, Melody Luz y Martín Salwe, este último en un intento de reconstruir el grupo comenzó a persuadir a Alex Caniggia para contar con su voto en el Todos Contra Todos. Alex aceptó este trato de Salwe, pero llegado el momento el líder de "Los Sanguinarios" cambió todos los planes.

“Cortito y al pie, Chino…lo que más quiero es exterminar a La Familia. Con lo cuál…mi voto va para Martín ”, sentenció Alex.

Entonces, el Salwe disparó, visiblemente descolocado: “Impactado, sorprendido, impensado…fuera de cálculo”.

Por su parte, Caniggia manifestó algo enojado: “Seguí haciéndote el sarcástico…que vas a ir a la H. ¿Sabes cómo?”. “A llorar al campito. ¡Vas a ir a la H y vas a quedar eliminado!”, sumó fervoroso.

Martín acotó: “Siento que hice mejores cosas para considerar el voto”. “Y hay que tener, también agallas y huevos, también para llevarle la contra a él”, analizó con total honestidad. “Hay mucha gente que no la tiene. Yo lo voté varias veces. Hay gente que no…”.

“No se si es miedo o respeto. Puede ser estrategia, en parte. En parte no, porque si lo siguen votando, va a ir él y le puede ganar a todos. Es la realidad. Entonces no se”, profundizó Salwe en cuanto al voto de Alex. Sin embargo, cuando debió compartir cómo se sentía con la decisión del hermano de Charlotte, aseveró: “¡Yo no lo puedo creer!”.

Con este resultado Salwe enfrentará a Imanol en la "H", y se definirá este lunes la permanencia en el programa.