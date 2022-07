Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 20 de julio de 2022 00:00

Un secreto y el miedo acechando. Este miércoles en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transitará un camino donde sus protagonistas se enfrentarán a un importante desafío y se marcará el nuevo rumbo de la historia.

En el capítulo de este martes, Füsun llamó a Azra por teléfono para pedirle que se vaya a vivir con ella a la mansión Aslanbey. Sin embargo, la joven se encontrará en el dilema porque le prometió a su madre adoptiva, Dilsah, y a Miran que viviría con ellos en la mansión Sadoglu.

Cuando Dilsah escuchó el pedido de Füsun, ella se juró en silencio: "yo te di una vida y ahora te voy a dar una segunda vida. Estarás atada a esta mansión con mucha alegría y no podrás estar en ningún lado aunque te apunten con un arma".

Por otro lado, Miran le pidió a su madre, Dilsah, que olvide el pasado con Azize y quiera a su esposa Reyyan. "Llevo demasiado tiempo con este sufrimiento y por eso te traté mal. La verdad lo lamento", se justificó la mujer y luego le pidió a Miran que no la interne en un neuropsiquiátrico: "mi lugar está acá con mis seres queridos. Haré lo que quieran pero no me alejes de mis seres queridos... además llegará mi nieto. Lo quiero cuidar... tengo que estar acá".

En el capítulo de este miércoles, Reyyan transitará nuevamente el dolor emocional de un embarazo complejo y por eso recurrirá pensará cada detalle que dejará de recuerdo. Uno de estos es una vasija de arcilla que modelará con sus propias manos. En el momento en el que lo trabaje en la tradicional máquina, Miran la verá y querrá acompañarla.

"Dejame dejarle algo a nuestro hijo", le expresará ella sin decirle qué es lo que le pasa y la preocupa sin embargo él le aclarará: "estarás con nosotros por siempre". En ese momento, él remangará la camisa y se sentará junto a ella para así ambos moldear la vasija que será recuerdo del amor.

Más tarde, Reyyan irá a ver a la ginecóloga que le recomendó su médica tras derivarla. La doctora en cuestión será ni más ni menos que Azra. "Tu eres la doctora", dirá la joven a lo que la hermanastra de Miran agregará al verla: "Tu eres la paciente que me pidió que cuidara".

Por otro lado, Azra aceptará ir a la mansión de Füsun para compartir una cena con Yaren y Gönul. El objetivo de la joven es conocer un poco más a su madre y ver ciertas actitudes ante la misma familia pero también los empleados. "Hoy solo tengo que darle gracias a Dios por regalarme este día. Mi Gunesh (el nombre que ella le puso a Azra) está en esta mesa, debo agradecer a Dios", señalará la mujer.

Finalmente Azat se reunirá con Gönul y le pedirá que no deje de apostar al amor que se tienen a pesar de lo que él le confesó: que Yaren mató a Harün. "Yo luché mucho, tu lo sabes, el amor ganó. Nos tomamos las manos, no retires tus manos tan rápidamente", apelará.