Soñar Contigo: otro personaje abandona este miércoles la ficción, esta vez es una bella mujer

miércoles, 20 de julio de 2022 00:00

Formó parte de la primera etapa de la novela, se fue y volvió. Ahora finalmente dirá adiós, pero esta vez para siempre. Este miércoles, "Erkenci Kus" despide a un nuevo personaje de la trama. La ficción turca de las tardes de Telefe, que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo" le dice adiós a una de las figuras que conquistó más corazones: Polen.

El personaje se había incorporado para disputar nuevamente el amor de Can Divit pero esta vez con la madre de él como cómplice. Sin embargo no logró cumplir con su objetivo y en el capítulo que se vio este martes por Telefe, anunció que se vuelve a Londres.

La última presencia en la historia se dará en el cumpleaños de Can, donde verá cómo Sanem le regalará un presente muy emotivo. Para la ocasión le preparó un álbum de fotos con imágenes de ambos juntos. Tras este regalo, él le propondrá casamiento y le entregará un anillo de compromiso que marcará el principio de una nueva etapa.

Polen con Hüma como aliada

Pero en esa etapa ya no estará Polen que se despedirá dándose por vencida a la búsqueda de amor de Can quien ya eligió con quién quiere pasar su vida. "Creo que ya vos también te tendrías que dar por vencida", le dirá Polen a Hüma. Sin embargo ésta le aclarará que no piensa dejar de lado el objetivo que tiene de separarlos.

"Soñar Contigo" es una de las novelas turcas que más cautiva a la audiencia. Diariamente suma más de 8 puntos de rating, superando a su competencia directa. La serie cuenta la historia de Sanem y Can Divit, 2 jóvenes que se enamoran tras besarse a oscuras en el palco de un teatro. Si bien al principio ninguno de los 2 pudo identificar al otro, con el correr del tiempo el amor sacó las dudas y los unión. Sin embargo se han visto atravesados por varios desafíos que los separaron.

La seductora Polen fue al principio de la historia la novia de Can Divit pero quedó desplazada cuando él se enamoró de Sanem. Si bien intentó conquistarlo por todos los medios e incluso llevarlo con él a las islas Balcanes, no lo consiguió. Además le pidió que fuera el fotógrafo de su libro de recetas. Pero el día que fue la presentación de este material, se dio cuenta que él no la ama y que su corazón pertenece a Sanem. Es que delante de todos, pero especialmente de la prensa, Can anunció que está de novio con aquella joven. De esta forma le marcó el punto final a Polen.

Can Divit está interpretado por el actor Can Yaman mientras que a Sanem le da vida la actriz Demet Özdemir. La bella Polen está actuada por la actriz Kimya Gökçe Aytaç.

¿Quién es la actriz?

Kimya Gökçe Aytaç es una actriz muy conocida en Turquía. Nació en enero de 1990 en Estambul y actualmente tiene 32 años de edad. Se casó en el año 2011 con el también actor Gökçe Özyol, del que se separó en el año 2013.

La joven tiene 204 mil seguidores en Instagram y allí publica desde fotos de sus trabajos en televisión hasta producciones de moda. Su belleza hace que reciba cientos de mensajes en cada una de sus publicaciones y miles de Me Gusta.