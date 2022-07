Florencia de la V habló sobre el ataque transfóbico que sufrió

domingo, 17 de julio de 2022 00:00

Días atrás, la conductora de Intrusos, Florencia de la V, fue víctima de un ataque transfóbico. En esta oportunidad, fue un periodista quien agredió a la conductora de televisión.

Se trata de Miguel Ángel Motta, el hombre hizo referencia a la entrevista que tuvo Florencia con Valeria Mazza por la golpiza que sufrió el joven a la salida de un boliche. Motta le cuestionó a la conductora de Intrusos el mal tratamiento que hizo de la entrevista y describió que “cualquiera sale al aire y totalmente desinformado. Esta mujer (por Valeria), que la para un móvil de Intrusos, primero empieza a contestar sentada en el auto, después tiene la amabilidad de bajarse y la De la V o el De la V, que se yo, no lo tengo claro, le dice: ´¿Cómo está Tincho?´. Y ´Tincho´ es peyorativo, no sé qué piensa este tipo o tipa, este argentine, ¿vendría a ser un argentine este muchacho?”.

Posteriormente, Florencia habló sobre los dichos de Motta hacia su persona. “Esta semana fui víctima de otro ataque transfóbico de un periodista de Córdoba. Pasan los años y estas cosas siguen sucediendo y vos te tenés que bancar que una persona se detenga sin ningún tipo de consecuencia, porque nadie actúa”, remarcó.

Además, la conductora sostuvo que “hace muchísimos años que me vengo bancando situaciones de extrema violencia. Esta persona, en un canal de televisión, en un canal de deportes, me agrede por algo que dije acá en Intrusos. Yo me puedo equivocar… Pero eso no tiene por qué darle libertad para que me agreda de la manera en que lo hizo y con tanta saña y sin que eso tenga consecuencias”.

También, subrayó: "lo que yo me pregunto como comunicadora y con esta responsabilidad que tenemos los que estamos frente a una cámara es: ¿Cuándo van a cambiar las cosas?, ¿Cuándo vamos a hacer algo?, ¿Cuándo van a cambiar las leyes para la discriminación?.

“¿Por qué mis hijos tienen que soportar que en la web haya cosas negativas sobre su mamá sin merecerlo? ¿Cuándo van a cambiar las leyes? ¿Por qué tenemos un ente como el INADI que no puede accionar? Solo para mandar comunicados está, pero los comunicados no nos salvan la vida. Yo hablo desde mi absoluto lugar de privilegio, pero hay personas que lamentablemente la pasan mal. La violencia contra el colectivo trans sigue creciendo. Y en la provincia de Córdoba, le cuento a este señor, tiene uno de los índices más grandes en travesticidios y transfemicidios. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar seriamente sobre políticas públicas para el colectivo LGBTIQ+?”, cerró.