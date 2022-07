Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 14 de julio de 2022 00:00

El amor poco a poco le va ganando a la venganza en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La novela transita situaciones con importantes revelaciones pero sin descubrirse aún los secretos más grandes.

En el episodio de este miércoles, Hakan, que en Cukurova se hace pasar por Mehmet, invitó a Züleyha a comer. Allí él la contuvo en el difícil momento que atraviesa con la empresa Yaman motivado por el sentimiento que le despierta y que roza el amor. Esto hará que él decida tomar algunas determinaciones con respecto a la forma de continuar la venganza.

En el capítulo de este jueves, Hakan se reunirá con Abdülkadir y le marcará los pasos a seguir. "¿No me estás escuchando o no entendiste? dije que no dañaremos a los Yaman hasta que confronte a Demir", advertirá. Sin embargo Abdülkadir se da cuenta que el amor por Züleyha empieza a apoderarse de Hakan y tratará de evitarlo.

"¿Quieres encontrar a Demir de frente pero que pasa si Demir no aparece o está muerto", cuestionará a Hakan.

Por otro lado, Fikret irá a hablar con Cetin para pedirle disculpas por lo mal que lo trató y le dirá que quiere que vuelva a trabajar con él. "Todo se me vino encima, uno tras otro. Primero el tema de Hakan, Demir no aparece, perdí a mi tío, no puedo controlar mi ira. Lo siento", le indicará y luego agregará: "has trabajado muy duro por favor vuelve".

Sin embargo quien fue mano derecha de Yilmaz y de Ali Rahmet sigue muy dolido por todo lo ocurrido y esta vez no pretende dar el brazo a torcer. "Le gritaste a un trabajador, tu también me despediste y ahora quieres que vuelva", apuntará Cetin quien trabaja ahora como mozo.

Lejos de ese lugar, Bëtul cruzará a Abdülkadir por haberle vendido el auto a su madre. "Mientras yo hago todo lo posible para que Züleyha no sepa lo que estamos haciendo, tu le vendes un auto último modelo a mi mamá", lamentará a lo que él aclarará: "que quieres que haga que le diga que no puedo venderle un automóvil porque Bëtul le está robando a Züleyha".

Paralelamente, Züleyha está dispuesta a divorciarse y ya no hay marcha atrás. Para ello irá al abogado de la empresa a pedirle que empiece los trámites. "Quiero iniciar una demanda, me voy a divorciar de Demir. Le pido que inicie mañana. Si no puede iniciar la demanda lo entiendo, puedo conseguir otro abogado", advertirá.

"Usted no es ningún extraño, así que le puedo contar. Descubrí algo del pasado de Demir en Esmirna. ¿Le sorprende?", señalará.

Luego pondrá un aviso en el diario bajo el título "Atención Demir Yaman" para que él aparezca y así quede notificado de la intención de divorcio. "Envío esta carta a todo Cukurova esperando que llegue a mi esposo Demir Yaman. Si se encuentra leyendo esto quiero que sepa que decidí separarme de mi esposo. Después de haberme enterado de ciertas cosas que hizo en el pasado no es posible seguir casada con él y por este motivo es que estoy tramitando el divorcio".