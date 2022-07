Luego de El hotel de los Famosos, una participante se suma a Canta conmigo ahora

jueves, 14 de julio de 2022 08:20

Luego de su controversial paso por El hotel de los famosos, reality en el que se convirtió en una de las participantes más criticadas por el público, Emily Lucius fue elegida por Marcelo Tinelli y la producción de LaFlia para sumarse al equipo de Canta conmigo ahora. Pero no formará parte de del numeroso jurado del certamen de canto, como sí lo hará Locho Loccisano, su excompañero de convivencia, sino que será la host digital.

De esta manera, la actriz, cocinera e influencer mostrará a través de las redes de eltrece todo lo que suceda detrás de cámara tanto con el conductor, los participantes y el jurado, que hasta el momento está confirmado que lo integrarán cantantes como Cristian Castro, José Luis "Puma" Rodríguez, Carlos Baute, Bahiano, Manuel Wirtz, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Marcela Morelo y mediáticos, como Locho y Luciano "El Tirri", el primo del "Cabezón".

Más allá de la alegría por este nuevo desafío, la hermana menor de Belu Lucius reveló que no la pasó bien tras su eliminación del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis. "El primer mes y medio tuve mucha asistencia, tuve que hacerme muchos chequeos de salud, que fue lo único para lo que salí de mi casa, porque cumplí con el contrato. De repente estaba comiendo y me largaba llorar, se me cerraba el pecho", reveló en un mano a mano con Socios del espectáculo.

Además aseguró que durante su estadía en el hotel la pasó bien y que nunca actuó "con malicia" hacia sus compañeros. "Que me quieran cancelar, me parece un montón", sostuvo. "Salí del hotel y me sentía en Disney. Mi teléfono lo tenía mi hermana, recién al día siguiente lo agarre. En un día me vi todos los episodios porque me parecía muy divertido verme en la tele, pero cuando empecé a ver las redes, no podía creer lo que pasaba", explicó.

"Me parece que la producción quiera mostrar una historia, porque es una competencia y me crearon un personaje", destacó y desmintió los rumores que aseguraban que las marcas con las que trabaja en las redes habían cancelado sus contratos. "Decí pausar todo, para estar bien de salud, pero no me canceló ninguna marca. Al contrario, al verme mal se siguen acercando", aseguró.