Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 14 de julio de 2022 00:00

Los lazos de fraternidad poco a poco se van uniendo en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, que atraviesa el amor y la venganza, vive momentos en los que los secretos siguen saliendo a la luz mientras el dolor marca su presencia.

En el capítulo de este miércoles, Miran frenó a Azize para que no se vaya. Sin embargo la abuela Aslanbey le prometió a su hijo Hazar que se iba a ir lejos para que él sea feliz. Pero Miran le pidió que se quede después de que escuchó a Azra revelar que es hija de Füsun. Sin embargo le marcó que no tiene sentimientos afectivos hacia ella porque no le perdona lo que hizo.

"Pasamos muchos años juntos, te vi crecer, yo te crié. Cuando te miro se que hay en tu mente. Se que tu también puedes hacerlo. Si me miras sabrás que he cambiado", le dijo Azize subrayando: "le prometí a mi hijo que me iría y no le fallaré".

En el capítulo de este jueves, Azra le hablará por teléfono a Füsun para hablar cara a cara de su pasado y lo que las separó todos estos años. "Tenemos que hablar", empezará pidiéndole y luego agregará: "Mañana no, no quisiera esperar a mañana (...) envíeme la ubicación e iré con gusto, de preferencia que no sea un lugar con mucha gente".

Por otro lado, Miran descubrirá que Reyyan guarda un papel en su mano y le pedirá explicaciones. Ella no quiere que él sepa qué dice ese escrito y al verse intimidada por sus palabras, buscará la forma de evitar mostrarle el texto. "Es una carta para Ümut. No lo se.. es por cualquier cosa que podría pasar. Si algo me pasa algún día", apuntó.

Lejos de todo esto, de los secretos y las mentiras, Nasuh se sentirá dolido ante la posibilidad de que Azize, cuyo nombre original es Aishe, lo abandone. "Yo te amo, te acepto tal cual eres. Ya te perdí una vez y me niego a perderte otra vez. No podría soportarlo. Si vas a irte, te pido que me mates antes de hacerlo. Te lo ruego", le dirá entre lágrimas.