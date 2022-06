Termina El Primero de Nosotros y ¿Fugitiva recupera tiempo en la pantalla?

lunes, 20 de junio de 2022 00:00

Fue un éxito pese a los constantes cambios de horario y su final se acerca. "El Primero de Nosotros" termina dentro de pocos días y Telefe ya colgó el cartel de "últimos capítulos". La novela nacional, que tiene como protagonista a Benjamín Vicuña, transita momentos de mucho dramatismo y dolor que movilizará sin dudas a los fans.

La ficción cuenta con 56 capítulos, de los cuales ya se emitieron 52. La semana pasada la historia transitó momentos muy fuertes cuando Santiago (Benjamín Vicuña) perdió repentinamente la vista y entró en desesperación. Estaba solo en su casa y llamó a Nacho (Damián de Santo), quien acudió rápidamente a su ayuda.

"No veo, no veo, tengo miedo", le dijo Santi a Nacho, tirado en el piso de su casa y en medio de un ataque de pánico. Después de la internación y posterior recuperación se dio cuenta que su muerte se acerca y decidió grabar videos a su hijo Julián, que viene en camino y siente que no tendrá tiempo para conocerlo.

De esta forma esta semana la historia será aún más fuerte y con la muerte acechando para llegar al punto final. ¿Cuándo será? el día del último capítulo no fue anunciado aún por Telefe pero podría darse este jueves si se emiten los capítulos enteros. De lo contrario, si se segmentan los episodios en tiempo más corto, el cierre de la historia podría darse la semana que viene.

Con este escenario, se liberaría la grilla de la programación en su prime time y Fugitiva podría volver a recuperar más tiempo en pantalla. Actualmente la ficción turca, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz" se emite por Telefe con una duración aproximada de media hora de capítulo original. Esto fue muy criticado por los seguidores que reclaman recuperar la hora que tuvo en algún momento desde su estreno.

El viernes pasado, la ficción turca alcanzó 9.3 puntos de rating y fue lo segundo más visto de Telefe después de Telefe Noticias.