"Estoy muy enamorado": Rusherking y China Suárez confirmaron su relación

domingo, 29 de mayo de 2022 09:33

Con foto en Historias de Instagram y confesión al aire. Tras las imágenes de una fiesta que trascendieron en un video, el cantante Rusherking (22) y Eugenia "La China" Suárez (30) confirmaron que están en pareja.

Este sábado Rusherking estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar y confirmó su romance con una frase contundente: “estoy muy enamorado”.

“Avancen al punto de encuentro los que la están pasando bien en el amor”, propuso el conductor Andy Kusnetzoff. El trapero dio un paso al frente y expresó: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien”. Aunque no la nombró, todos sabían de quien hablaba.

El invitado Lío Pecoraro, que estaba como invitado en el piso, repreguntó: “Todo el mundo está hablando de tu relación con la China en el medio del escándalo con Wanda Nara y demás, pero lo importante son ustedes dos y acabás de decir que estás muy enamorado. ¿Cómo se conocieron y quién dio el primer paso?”.

El joven contó que se conocieron en una fiesta: “Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los boludos y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá”.

Luego aclaró que la primera noche de amor no fue en España sino en Argentina y que se están conociendo y pasándola bien.“Es una persona muy buena, que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien. Me enamora mucho cómo es conmigo”.

Por su parte, la actriz, en el momento en que se transmitía el programa, compartió la primera foto juntos.