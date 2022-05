Fugitiva: esta semana un importante personaje morirá y abandonará la ficción

domingo, 29 de mayo de 2022 00:00

Una muerte y un giro inesperado se vivirá esta semana en "Fugitiva", la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz". La historia, que tiene como protagonistas a Nefes, Tahir y Vedat, atravesará una situación inesperada que sacudirá a todo el fandom. Es que uno de los personajes más fuerte morirá.

La ficción actualmente atraviesa el capítulo 42 original, de los 64 que compone toda la serie. Cada episodio tiene una duración superior a 2 horas, lo que lleva a que en Argentina cada uno sea fragmentado en 2 a 3 días. En este esquema, esta semana los seguidores de la trama se encontrarán con una muerte que nunca esperarán y que, sin dudas, los desconcertará como ya pasó con el público en Turquía.

La ficción tiene como personajes principales a Tahir, Nefes, Vedat y Yigit. Luego se complementan con otras figuras que también tienen mucho peso en la historia como los hermanos Kaleli (Mustafa, Murat y Fatih), Asiye y Saniye. Uno de todos estos será el que esta semana recibirá un disparo en el pecho que terminará con su vida.

A diferencia de lo que ha pasado ya con varios de los personajes, que atravesaron situaciones de extrema gravedad, esta vez la figura no esquivará a la muerte. De esta forma, el personaje abandonará para siempre la ficción en el capítulo original 44 que en Argentina se emitirá en estos días.

¿Pero quién es? para evitar spoilear, el nombre se preservará hasta que el capítulo se emita en Argentina pero sin dudas su partida será el mayor cambio que se de en la historia y abrirá la puerta al ingreso de nuevas figuras y nuevas tramas.

Etapa de cambios

La trama atrapa día a día a los seguidores y ahora se viene un cambio que los cautivará aún más. Es que Tahir decidió escapar de la cárcel para buscar a Nefes y Yigit quienes se dispusieron a no volver más a la vida de los Kaleli para evitar que Vedat les haga daño. En los capítulos que se emiten estos días en Argentina, predomina el amor de madre sobre todas las cosas. Es que Nefes dejó de comer con tal de que su hijo tenga algo que llevarse a la boca, aunque eso termine generando una situación extrema en su salud.

Por su parte, Vedat puso sobre las cuerdas a su padre, a quien le pidió que le lleve a Nefes y Yigit. "Ayudame papá", le dijo el "malo" de la ficción aprovechando la sensibilidad que la paternidad le genera a Fikret. Eso llevó a este último a estar en una situación compleja con una tensión interna entre ayudar a Vedat en el camino del mal o no.

Y en todo este escenario comenzarán a perfilarse los primeros cambios en la historia. Uno de estos será la posibilidad de divorcio de Vedat con Nazar. A través de su abogada, él decidirá no seguir más atada a ella y finalmente cerrar ese capítulo. "Esma me dijo que el divorcio se arregló para esta tarde", expresó Nazar en el capítulo de este miércoles y luego aclaró: Vedat firmó un documento, no irá a la corte, será de formalidad".

De esta forma se abrirá la posibilidad de casamiento con Murat Kaleli, alguien quien ella ama desde hace mucho tiempo. Pero ¿podrán casarse?, ¿lo harán a escondidas?, ¿qué hará su padre Cemil? Sin dudas lo que resulte de esto conmocionará al fandom en la Argentina como ya ocurrió en Turquía. Es que el cambio con estos personajes movilizó hasta las lágrimas a los fans. Pero para ello habrá que esperar un poco más...