Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 27 de mayo de 2022 00:00

Finalmente Züleyha conocerá el secreto que muchos sabían: Demir y Ümit fueron amantes. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", comienza a transitar un camino determinante que en un par de días terminará con la vida de uno de sus personajes.

En el capítulo de este viernes, Müjgan irá a ver a Züleyha para pedirle perdón por el daño que le hizo mientras Yilmaz vivía pero además le revelará el secreto que todos le ocultan a la mujer de Yaman. "El destino nos hizo enemigas pero si pudiera repetirlo, créeme que nunca hubiera hecho nada de eso. Me arrepiento por lo que causé. Lo lamento, se que causé mucho dolor. Perdóname. Lo digo de verdad", señalará.

Luego le confesará que Ümit no es lo que todos creen y le recomendará que se aleje de ella: "te juro que es muy difícil decirlo, porque entiendo que no creas en mi palabra y tal vez tengas razón pero quiero advertirte de algo, de Ümit. Ella es una mujer muy peligrosa. Hay cosas que no sabes pero te vas a enterar porque se que no se detendrá hasta separarte de Demir. Es mejor que te lo advierta ahora mismo".

Más tarde y con la congoja de haber escuchado las palabras que nunca imaginó, Züleyha irá a hablar con Gülten quien le confirmará la versión de Müjgan. "La última vez que ella vino yo los vi. Estaba ella con el señor. Me di cuenta que había algo raro entre ellos dos. Quisiera no haberlo visto", comenzará expresando.

"Para ser honesta, parecía que él la rechazaba pero esa mujer... no quiero ser el motivo por el que diga malas palabras pero bueno.. esa bruja trató de abrazar al señor. Y cuanto más la rechazaba, más parecía intentarlo. No lo dejaba en paz y ahí me di cuenta que pasaba algo", agregará Gülten quien subrayará que en alguna oportunidad iba a contarle a Züleyha lo que vio pero la frenaron.

"Sí quería decírselo pero la señora Sevda y Cetin me dijeron que no porque te iba a doler mucho, te lastimaría", agregará la empleada a lo que Züleyha aclarará: "¿piensas que ahora no me está doliendo? esas cosas no se ocultan, siempre se saben algún día.... Demir no debió hacerlo. Dejé ir todo mi pasado. Creí en su amor y cariño, quería que fuéramos una familia otra vez pero me equivoqué. Veo que todo ese amor y cariño era una mentira e infidelidad".

Por otro lado, Demir irá a la cárcel a ver a Fikret y allí lo culpará del robo que sufrió en su mansión. "¿En serio pensaste que ibas a salir sin pagar por enviar tu gente a saquear mi casa?", lanzará Yaman a lo que su hermano no reconocido le refutará: ¡basta!, yo no mandé a saquear tu casa".

"Piensa bien en lo que dices. Si hubiera querido lastimarte, por qué te habría ayudado antes. No digas esas cosas porque no te he hecho nada. Pude decir que lo que dijo Ümit era verdad y así te enfrentarías a una condena de años y nadie podría ayudarte", reflexionará Fikret.

"Siempre has querido destruirme. Admítelo", dirá incrédulo Demir sin embargo Fikret rechazará esas palabras: "cierto, te quiero destruir y haré que pagues por los errores de tu padre pero nunca envié a saquear una casa. Así que ve a buscar a tu enemigo".