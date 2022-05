Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 27 de mayo de 2022 00:00

El dolor atravesarán a los personajes de Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción atraviesa momentos en los que Miran y Reyyan viven el duelo por la muerte del bebé en gestación mientras que Azize sigue adelante con su venganza.

En el capítulo de este viernes, Azize sigue cautiva en un profundo pozo mientras todos los Sadoglu la buscan sabiendo que esto fue obra de Füsun Aslanbey. En este contexto, aparecerá Cihan mostrando que es él quien forma parte de esta maniobra y con un arma estará dispuesto a matarla.

"Ésta es el arma de Miran, vas a morir con una bala de éstas. Tu querías ser perdonada pero eso no va a suceder porque tu eres una pecadora, eres cruel y aunque te hayas arrepentido, tus acciones no se olvidarán", señalará Cihan que en realidad se convirtió en el objeto de manejo de Füsun.

Ante estas palabras, Azize le pedirá que no la mate y mostrará una vez más su arrepentimiento. "Dios por favor, ahora no señor. No puedo morir hasta que mi hijo me llame madre, por favor te lo suplico", dirá la mujer.

Por otro lado, Miran llevará a Reyyan hasta un descampado para hacer un gesto de despedida de aquel hijo que perdieron. Será lanzando al cielo un globo "linterna" para que se eleve en su memoria. "Yo no hacía más que rezar por todos los seres que amo. Ahora no tiene sentido, mis oraciones no han llegado a su destino", lamentará ella sin entender de qué sirve hacer esa acción.

Sin embargo él le explicará lo valioso que es despedir a su bebé. "Es una linterna de los deseos pero no estamos acá para pedir un deseo sino que vinimos para enviar al cielo a nuestro bebé como un ángel", aclarará Miran a lo que ella le expresará: "esto es solo una linterna, pero nuestro hijo murió".

Lejos de todo esto, Füsun se dará cuenta que Dilsha no está con Azize como lo pensó desde un principio. "¿Qué es lo que no hemos terminado? Reunimos al padre y al hijo. Yo destruiré a Azize", comenzará analizando tras estar cara a cara con Mahfuz. Precisamente esa conversación será la que le permita sacar conclusiones.

"Fuiste tu Mahfuz. Cómo fue que no pensé en eso, fuiste tu no Azize. Dilsha está en manos de Mahfuz", razonará y ante esto dará las indicaciones a su gente para llegar a esa mujer: "pon a un hombre a seguirlo. Si no pueden terminar el trabajo, dispárenle en la cabeza".