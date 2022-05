Darío Barassi tras recibir el Martín Fierro: "es muy triste dar un discurso de algo que no me gané"

lunes, 16 de mayo de 2022 11:11

"Le tenía ganas". Con esas palabras, Darío Barassi confesó que le hubiera gustado ganar el premio Martin Fierro a mejor conducción masculina. Ese rubro lo ganó Jey Mammon sin embargo, el conductor sanjuanino ganó como Mejor Programa de Entretenimiento y Conocimiento de la mano de "100 Argentinos Dicen".

Tras la ceremonia de premiación, el sanjuanino le habló a los seguidores a través de su cuenta en Instagram, donde cargó un video sentado a una mesa y con un taper con fiambre picado.

"Orgulloso del premio del programa. Soy fanático del programa que hago. Es una bomba "100 Argentinos Dicen". Siento que es un formato que hicimos crecer, con el que nos damos permisos, vamos al límite, desafiamos situaciones. Estoy muy orgulloso", comenzó expresando Barassi quien lamentó haber perdido el premio a la conducción y se definió como "louser".

En el video agregó: "le tenía ganas porque es muy novedoso el tema de la conducción. Soy actor y soy el actor al que se le presentó la posibilidad de conducir. Descubrí una nueva vocación y pasión. Me gusta imprimirle personalidad a la conducción y me hubiera gustado lograrlo".

Barassi repitió nuevamente que es "muy fanático del programa" y que quedó con las "ganas de que me lo den". Pero más allá de no haberlo recibido sintió el afecto de la gente que se lo atribuyó con las palabras y el acompañamiento. A ellos, a sus amigos y familiares, les mandó un abrazo y agradecimiento.

"Tengo un celular explotado. Tengo a mis amigos juntándose como el mundial para ver la entrega de los Martin Fierro. Mis amigos son como mi familia y cuando hablo de mi familia hablo de la personal y de la política... vieja te amo porque me bancaste desde el día 1. Se que estás orgullosa de mi", agregó subrayando que "es muy triste dar un discurso de algo que no me gané".

Finalmente le dedicó unas tiernas palabras a su esposa, Lucía Gómez Centurión quien ahora cursa un avanzado embarazo que fue confirmado a la prensa recién hace pocos días. La sanjuanina espera la segunda hija de Barassi.

"Al cerrar pensé en mi mujer y 2 hijas. Mi mujer está radiante. No sabes lo bomba que estabas. Más esa panza gigante. Ella hoy esta sentada al lado mío como hace 15 años estaba sentada a la salida de una obra del Abasto. Es quien hace que todo funcione. Sin mi mujer no podría dedicarme a lo que me dedico, hace malabares", apuntó lamentando que tanto trabajo "me quita tiempo con ustedes. Se que me van a entender y me van a bancar".