Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes 10 de mayo

martes, 10 de mayo de 2022 00:00

Un reiterado pedido de perdón, una venganza que avanza firme en la oscuridad y una maniobra descubierta. "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina recibe el nombre de Züleyha, transita una etapa en la que hay situaciones que van desbordando a sus protagonistas.

En el capítulo de este lunes, Ali Rahmet contó a Leftiye y a Demir que descubrió que Fikret nunca se fue a Alemania sino que se quedó en Cukurova para seguir con su venganza. "No se donde está pero no se fue a Alemania. Fikret nunca regresó a a Alemania. Le pidió a un amigo que nos enviara el telegrama. Su amigo nos dijo que la muerte de su madre lo impresionó a Fikret... Demir, Leftiye creyó en su palabra y no te mintió. Ella es una de las personas que más quiere que se termine esta rivalidad", contó Ali Rahmet.

Luego Demir le advertirá al señor Fekeli: "sabía que no regresaría a Alemania, me sigue, me quiere atormentar, no me va a dejar tranquilo. Encuéntralo o terminará mal".

En el capítulo de este martes, otra vez Sevda fue a hablar con Ümit para pedirle que la perdone. La llamará por el nombre que ella le puso cuando nació: Aila. "Por favor, escúchame, te lo ruego, hija escúchame... No paso un segundo sin pensar en tí, Te extrañé", expresará y luego al ver su rechazo insistirá, aunque ella no quiera escucharla.

"Yo te puse Aila. Fui a la casa de tus abuelos y me dijeron que se mudaron. Pregunté a tus vecinos y me dijeron que te llevaron a Estados Unidos. Yo les creí, cómo me equivoqué, fue un error", dirá Sevda mientras se golpea con las manos en la cabeza.

Pero Ümit le reprochará: "de haber querido me hubieras encontrado, te hubiera ayudado Adnan Yaman. Si le decías que tu hija estaba perdida te hubiera ayudado a encontrarme... perdiste la esperanza con tu hija, te rendiste porque preferiste vivir la vida sola".

A la noche, Ümit decidirá ir al festejo de cumpleaños del hijo de Züleyha en la mansión Yaman. Lo mismo hará Fikret pero todo lo verá lejos y sin acercarse. Allí Demir hará un anuncio que sorprenderá a todos pero muy especialmente a Züleyha.

Frente a todos y con un documento en su mano y levantando en alto expresará: "antes que nada quiero agradecerles de acompañarme en este día tan importante, se lo agradezco. Mis hijos son lo más valioso que tengo. Por Adnan y Leila daría mi vida. La primera vez que lo cargué lo vi como mi hijo. Su padre fue Yilmaz, nunca pensé en separarlos, nunca lo quise, y por eso quiero que lleve el nombre de su padre. Mi hijo se va a llamar Yilmaz Adnan Yaman".