Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 10 de mayo de 2022 00:00

Hercai, la novela turca de Telefe, vive momentos de dramatismo con nuevos desafíos y situaciones extremas. Azize se convertirá en objeto de venganza de Füsun mientras que Reyyan sufre con una lucha interna al saber que Mahfuz es su padre verdadero y no quiere reconocerlo como tal.

En el capítulo de este lunes, Reyyan supo que su verdadero padre es Mahfuz y entre lágrimas se lo confesó a Miran quien luego le dio un consejo: "se arrepintió y él vino acá por tí, tu mismo le diste las gracias porque él salvó la vida de tu padre, la tuya, la mia y la de nuestro hijo. Es cierto él te robó el padre pero fue él quien te devolvió a tu padre porque él le salvó la vida".

Convencida en no querer tenerlo como padre, fue hasta la comisaría para devolverle el presente que él le dio. "Yo no soy su hija, y usted tampoco es mi padre. Mi padre es Hazar Sadoglu, yo solo vine acá para devolverle esto y para que escuchara todo por mi propia boca", dijo Reyyan y ante esto, Mahfuz le aclaró: "se que no tengo derecho a pedir que me perdones, quiero que sepas que estoy arrepentido. Era joven, estúpido, pensaba que la vida era viajar y divertirse, por eso me asuste cuando tu madre me habló de tí. Después me arrepentí y las busqué pero era demasiado tarde. Tu madre se había casado con Hazar".

En el capítulo de este martes, Miran buscará la forma que Reyyan perdone a su padre pero aceptará los tiempos de ella que no son los mismos que los de él. "Todos merecen una segunda oportunidad. Es él tu padre, es bueno, cometió un gran error pero él mismo no se lo perdonó en toda su vida", le expresará.

Por otro lado, Hazar llegará a la cabaña donde está Miran y Reyyan con el fin de sorprenderlos. Es que buscará hacer ampliaciones en la cabaña. "Si quieren seguir viviendo acá hay que remodelar el lugar... por ahora marcaré y para hacer el verdadero trabajo traeré unos hombres", explicará.

Mientras tanto, en la mansión Sadoglu, Nasuhy Cihan volverán a cruzarse y pelear por las preferencias que el patriarca pudo haber tenido con Hazar más que con él. El desencadenante de la nueva discusión será cuando Azat quiera ir a ver a Reyyan y Miran. "Él tendría que haberte avisado, sobre todo para que trabajes para Miran", señalará Cihan a lo que Nasuh lo frenará: "¡Cihan!, Hazar es el tío de Azat y Miran es su primo. Ellos llevan la misma sangre, es tu sangre. Recuerda. En esta familia, nos ayudamos. Destruiste una casa, deja que tu hijo construya otra".

Al día siguiente, Füsun llegará a la mansión Sadoglu para dejar las cosas en claro y llevarse a su hijo y su nuera. "Aslan está muerto. Nos hemos quedado sin él, todos hemos sufrido mucho pero juntos vamos a curar nuestras heridas. Vine para decirles que los Sadoglu no son mis enemigos. Además vine para llevarme a mi hijo y mi nuera", apuntará.

Más tarde, la heredera Aslanbey comenzará a encaminar su venganza contra Azize y la hará sufrir con una decisión que tomó a sus espaldas. "¿Qué hiciste con ella?", disparará Azize cuando descubra los planes de la mujer. "Yo no hice nada, tu fuiste la que hiciste algo con ella", agregará Füsun a lo que la abuela de Miran pedirá: "basta de manipulaciones. Entregame a Dilsha".