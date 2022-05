Soñar Contigo: dos actores se contagiaron la misma enfermedad en pleno rodaje

martes, 10 de mayo de 2022 00:00

No fue ficción, sino real. Dos actores de "Erkenci Kus", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se llama "Soñar Contigo", se contagiaron de una misma enfermedad en pleno rodaje. Se trata de los actores Can Yaman y Anil Çelik, que en la ficción interpretaron a Can Divit y Cey Cey.

Entre los capítulos originales 22 y 24 ambos se contagiaron de la misma enfermedad y pese a todo siguieron trabajando pero con las medidas de protección necesarias para no pasar el problema a mayores. ¿Qué tenían? conjuntivitis.

Según relató la prensa turca, el primero que se contagió fue el actor que interpreta a CeyCey, Anil Çelik. Este actor comenzó a padecer la enfermedad en el episodio original 22, que en Argentina se empezó a ver la semana pasada por Telefe y que continúa esta semana. El actor apostó a lentes oscuros para tapar el problema del efecto de la luz pero además el ardor.

Luego le tocó el turno al actor Can Yaman. Él tuvo la enfermedad en los ojos a partir de las grabaciones del capítulo 23 y que es el que se empezará a ver desde este miércoles. Al igual que su colega, siguió con el rodaje de la ficción pero en su caso no sólo cubrió sus ojos con los lentes oscuros sino que incluyó en la trama una breve explicación de lo que le ocurría.

"Quizás tengo una infección o algo en los ojos. Me duelen y los tengo hinchados", dirá el personaje de Can en la ficción a su hermano Emir, luego le agregará: "podría ser contagioso. Mañana iré al médico".

Es por este motivo que ambos personajes salieron todo el tiempo con anteojos oscuros y eso llamó la atención del fandom pero pudieron superarlo con una trama que se adaptó a la situación.

En el capítulo de este martes

A partir de la reconciliación como pareja, Can y Sanem postaron a vivir el amor de una forma especial. En el capítulo de este lunes los dos apostaron a ser "verdaderos novios" y para ello fueron a la casa de él donde tuvieron una amena conversación. "¿Sabes algo? nunca antes tuve un novio Can", le dijo ella.

"Es una gran noticia, me sorprende pero me alegra", le responderá él quien le asegurará que ninguna mujer que tuvo llegó a su corazón como ella. "¿Entonces soy tu primer amor? tu también eres mi primer amor y creo que solo se puede amar una sola vez en la vida", aseguró él.

A partir de esto, él la invitó a pasar la primera noche juntos como "verdaderos novios" en la cabaña de la montaña. En el capítulo de este martes, en aquel lugar él le preparará no sólo una cena romántica, con fuego y vino caliente, sino también una hermosa sorpresa que la dejará a ella anonadada.