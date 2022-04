Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de abril de 2022 00:00

La desgracia sacudirá esta semana a Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Reyyan cayó en las manos de Aslan quien está obsesionado con ella. Miran, Hazar y Mahfuz saldrán a buscarlos con el fin de rescatar a la chica y si es necesario matarlo a él. En todo este escenario, la sed de venganza se fortalecerá.

En el capítulo de este lunes, Hazar se enfrentó a Azize para saber si la madre de Miran está viva. "Me dijo una mentira para que yo no le diga a Miran que soy su padre. ¿Dilsha está realmente viva?", le preguntará el hombre Sadoglu sin embargo ella desviará la conversación:"¿Zehra sabe que estás buscando a tu antiguo amor? Si Dilsha estuviera vivo, tú ya estarías muerto. Porque para que Miran llegara hasta su madre, tendría que haberte matado".

Mientras todo esto ocurría, Reyyan caía en las manos del obsesionado Aslan. Para eso la sacó a la fuerza de la cabaña y se la llevó en el auto después de dormirla. Al enterarse de esto, rápidamente todos salieron a buscarlos, con la muerte como opción ante alguna situación extrema.

En el capítulo de este martes, Mahfuz, Hazar y Miran jurarán matar a Aslan cuando lo encuentren por haberse llevado a Reyyan a la fuerza con objetivos inciertos y desconocidos. De ellos, el primero que lo contactará será el verdadero padre de ella quien le hablará para hacerlo desistir de lo que está haciendo. Sin embargo el chico Aslanbey se resistirá a aceptar dejar a la mujer que ama.

"¡Basta!, seremos felices, lejos del a venganza, de los juegos de mi abuela, lejos de todos... Miran no existe, él ya vivió lo que yo debí vivir. Miran no existe", repetirá el joven a Mahfuz vía telefónica mientras se lleva a Reyyan dormida.

Paralelamente Miran y Hazar siguen la misma ruta, unidos por el mismo sentimiento hacia ella, jurando hacerle pagar a él todo el sufrimiento que les está haciendo pasar. "Lo mataré", dirá Hazar a lo que Miran aclarará: "yo lo mataré".

Sin embargo, Aslan perderá el control del auto tras pinchar una rueda. Ese hecho servirá a Reyyan para intentar escapar pero él la perseguirá con el fin de volver a capturarla. En todo este escenario, Miran y Hazar aparecerán tras ver el auto a un costado de la ruta con la goma pinchada.

Mientras toda esta acción ocurre, en otro lado, Füsun le dejará en claro a Esma quien no se enfrente a ella porque sino saldrá perdiendo. "Al parecer te has olvidado de mi, yo no amenazo, yo aviso... Puedo olvidar muchas cosas pero no he olvidado, jamás, el secreto por el que Azize te tiene en sus manos. El pasado no deja a las personas en paz. ¿Qué pasa si tu hijo se entera del pasado?", la intimidará.

Luego Füsun se enfrentarán a Azize cara a cara y esta última le marcará el terreno de quien es la más mala. "Hasta este momento te has enfrentado a enemigos muy misericordiosos. qué clase de enemiga soy yo, tu lo sabes muy bien", le dirá la verdadera heredera de los Aslanbey.

Pero lo peor está por venir y será cuando Hazar, Miran y Mahfuz encuentren a Aslan con Reyyan. ¿Qué ocurrirá?, ¿habrá algún muerto?, ¿será el final de alguno de los protagonistas?